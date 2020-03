Berlin

Polen, die baltischen Staaten und die USA kritisieren das Projekt.

2017 - Aus dem Berliner Bode-Museum wird nachts eine etwa 100 Kilo schwere kanadische Goldmünze gestohlen. Die bislang verschwundene Beute hat einen Materialwert von rund 3,8 Millionen Euro.

2015 - Der Bundestag beschließt mit der Mehrheit der schwarz-roten Koalition die Einführung einer PKW-Maut. Ausländische Autos sollen nur auf Autobahnen bezahlen, Deutsche ihr Geld über eine niedrigere Kfz-Steuer voll zurückbekommen. 2019 erklärt der EuGH die PKW-Maut für rechtswidrig.

2015 - Siebeneinhalb Jahre nach dem Mord an der britischen Studentin Meredith Kercher in Italien werden die Amerikanerin Amanda Knox und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito endgültig freigesprochen.

2008 - Die Eröffnung des neuen Terminal 5 am Londoner Flughafen Heathrow führt zu tagelangem Reisechaos, vor allem weil die automatische Gepäckabfertigungsanlage nicht funktioniert. Bis zu 30 000 Koffer bleiben liegen, hunderte Flüge müssen zum Leidwesen tausender Passagiere gestrichen werden.

2007 - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin übernimmt den Ferienflieger LTU.

2000 - DaimlerChrysler steigt beim japanischen Autohersteller Mitsubishi Motors ein.

1980 - Im Ekofisk-Ölfeld ( Norwegen) sinkt die Versorgungsinsel " Alexander Kielland", nachdem einer der fünf schwimmenden Ponton-Pfeiler gebrochen war. 123 Menschen kommen ums Leben.

1955 - In der DDR wird die Jugendweihe als offizieller Festakt eingeführt. Sie war mit einem Gelöbnis auf den Sozialismus verbunden. Nahezu jeder 14-Jährige nahm bis zur Wende mehr oder weniger freiwillig daran teil.

GEBURTSTAGE

1970 - Mariah Carey (50), amerikanische Popsängerin und Komponistin ("Against All Odds", "Vision Of Love"), nach anderen Angaben schon 1969 geboren

1955 - Mariano Rajoy (65), spanischer Politiker, Ministerpräsident 2011-2018

1945 - Harry Rowohlt, deutscher Übersetzer und Autor, verkaufte 1983 seine Rowohlt-Anteile, Übersetzer der Kinderbuchreihe "Pu der Bär", gest. 2015

1905 - Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff, deutscher Offizier, gehörte zur Gruppe des aktiven Widerstandes von Wehrmachtsoffizieren, sein Selbstmordattentat auf Hitler 1943 schlug fehl, gest. 1980

1845 - Wilhelm Conrad Röntgen, deutscher Physiker, entdeckte die Röntgenstrahlung, erster Nobelpreisträger für Physik 1901, gest. 1923

TODESTAGE

2010 - Peter Herbolzheimer, deutscher Jazzposaunist und Komponist, komponierte die Einzugsmusik für die Olympischen Spiele 1972 in München, seine Band: Rhythm Combination & Brass, geb. 1935

1770 - Giovanni Battista Tiepolo, venezianischer Maler ("Ruhe auf der Flucht nach Ägypten"), geb. 1696

dpa