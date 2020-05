Berlin

Zwei Wochen nach dem Bundestag stimmt auch der Bundesrat dem Vertragswerk zu.

1955 - In Frankreich absolviert die "Caravelle", das erste mit zwei Düsentriebwerken ausgestattete Mittelstrecken-Passagierflugzeug, erste Testflüge.

1952 - In Paris wird der Vertrag über die Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) von Vertretern sechs europäischer Nationen unterzeichnet. Er scheitert allerdings später in der Französischen Nationalversammlung.

1937 - Die Golden Gate Bridge in San Francisco wird für den Fußgängerverkehr geöffnet. Einen Tag später fahren die ersten Fahrzeuge über die Brücke.

1930 - Der US-amerikanische Ingenieur Richard Gurley Drew erhält das Patent für das weltweit erste transparente Klebeband ("Scotch Cellulose Tape", Patent US 1760820 A).

1905 - Im Russisch-Japanischen Krieg beginnt die Seeschlacht bei der Insel Tsushima. Nach der Niederlage der russischen Flotte wird Japan zur neuen Seemacht in Fernost.

1903 - In Berlin gründen AEG und Siemens die "Gesellschaft für drahtlose Telegraphie" ( Telefunken).

1703 - Der russische Zar Peter I. ("der Große") gründet Sankt Petersburg.

GEBURTSTAGE

1975 - Jamie Oliver (45), britischer (Fernseh-) Koch (Kochbuch " Jamies 5 Zutaten-Küche. Quick & Easy.")

1970 - Joseph Fiennes (50), britischer Schauspieler ("Shakespeare in Love")

1955 - Richard Schiff (65), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "The West Wing")

1950 - Dee Dee Bridgewater (70), amerikanische Jazzsängerin (Album "Dear Ella", " If You Believe")

1935 - Ramsey Lewis (85), amerikanischer Jazzmusiker (Alben: " Ramsey Lewis Trio", "The In Crowd")

TODESTAGE

2019 - François Weyergans, belgisch-französischer Schriftsteller( "Drei Tage bei meiner Mutter"), geb. 1941

1910 - Robert Koch, deutscher Mediziner und Bakteriologe, Entdecker des Tuberkulose-Bakteriums 1882 und des Cholera-Erregers 1883, Nobelpreis für Medizin 1905, geb. 1843

dpa