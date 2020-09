Kalenderblatt 2020: 28. September

Berlin

Rückblickend gelten sie als Beginn der zweiten Intifada.

2000 - Ein Jahr nach Bundestag und Bundesregierung hat jetzt auch der Bundesrat offiziell seinen neuen Sitz in Berlin.

Anzeige

2000 - In einem Referendum lehnt die Bevölkerung Dänemarks den Beitritt zum Euro mit 53,2 Prozent der Stimmen ab.

Weitere MAZ+ Artikel

1995 - Im Inselstaat der Komoren übernehmen vom französischen Söldner Bob Denard angeführte Putschisten die Macht. Frankreich schlägt den Putsch am 4. Oktober nieder.

1995 - Israels Regierungschef Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat unterzeichnen in Washington das erweiterte Autonomieabkommen für das Westjordanland.

1973 - Im "Sydney Opera House" findet die erste öffentliche Veranstaltung statt, eine Aufführung der Oper "Krieg und Frieden" von Sergej Prokofjew. Am 20. Oktober wird das Opernhaus von der britischen Königin Elizabeth II. offiziell eröffnet.

1968 - Der Beatles-Song "Hey Jude" erreicht die Spitze der US-Charts und wird zum größten Hit des Jahres.

1928 - Die "Comedian Harmonists" treten im Großen Schauspielhaus in Berlin erstmals öffentlich auf.

1717 - König Friedrich Wilhelm I. führt in Preußen die allgemeine Schulpflicht für Kinder von fünf bis zwölf Jahren ein.

GEBURTSTAGE

1967 - Mira Sorvino (53), amerikanische Schauspielerin ("Geliebte Aphrodite")

1960 - Jennifer Rush (60), amerikanische Sängerin ("The Power of Love"), nach anderen Angaben am 29.09.1960 geboren

1950 - John Sayles (70), amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent ("Wenn der Nebel sich lichtet", "Stadt der Hoffnung")

1950 - Peter Timm (70), deutscher Regisseur ("Rennschwein Rudi Rüssel")

1942 - Donna Leon (78), amerikanische Krimi-Autorin ("Commissario Brunetti"-Krimireihe)

TODESTAGE

1970 - Gamal Abdel Nasser, ägyptischer Politiker, Staatspräsident 1954-1970, geb. 1918

1970 - John Roderigo Dos Passos, amerikanischer Schriftsteller, "Das hohe Ziel", "Manhattan Transfer", geb. 1896

© dpa-infocom, dpa:200921-99-643394/2

dpa