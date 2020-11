Kalenderblatt 2020: 3. November

Berlin

Dem Mercedes-Fahrer genügt dafür beim Rennen in Austin (Bundesstaat Texas) ein zweiter Platz hinter seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas.

2015 - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt leitet im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall ein.

2010 - Das legendäre Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer ( MGM) beantragt Insolvenz.

2005 - Dem zweiten Pisa-Bundesländer-Vergleich zufolge entscheidet in Deutschland immer stärker die soziale Herkunft über den Schulerfolg eines Kindes.

1998 - Der neue ständige Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) wird in Straßburg feierlich eröffnet. Das Gericht, das ganzjährig tagt, tritt an die Stelle des bisherigen nichtständigen Gerichtshofes.

1992 - Der Demokrat Bill Clinton wird zum 42. Präsidenten der USA gewählt. Er wird Nachfolger von George Bush (Republikaner).

1975 - Die britische Königin Elizabeth II. eröffnet im schottischen Aberdeen die erste Pipeline für Nordsee-Öl, das Großbritannien von Ölimporten unabhängig machen soll.

1965 - Edward Bond löst in London mit der Uraufführung seines Stückes "Gerettet" einen Skandal aus. Bond thematisiert Gewalt und beschreibt Jugendliche, die aus purer Langeweile und Desorientierung ein Baby töten. Nach wenigen Vorstellungen wird das Drama von der Theaterzensur verboten.

1925 - Alfred Hitchcocks erster Film als Regisseur, "The Pleasure Garden", feiert in München Weltpremiere. In der bayrischen Metropole waren auch die Innenaufnahmen des Stummfilms entstanden.

GEBURTSTAGE

1970 - Andrzej Juskowiak (50), polnischer Fußballspieler, Borussia Mönchengladbach 1996-98, VfL Wolfsburg 1998-2002

1955 - Eisi Gulp (65), deutscher Schauspieler und Kabarettist (" Oktoberfest 1900")

1945 - Gerd Müller (75), deutscher Fußballer, Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft 1974, Europameister 1972, 68 Tore in 62 Länderspielen für Deutschland

1925 - Dieter Wellershoff, deutscher Schriftsteller ("Der Liebeswunsch"), gest. 2018

1900 - Adolf Dassler, deutscher Unternehmer, Sportartikelhersteller ( Adidas), gest. 1978

TODESTAGE

2005 - Aenne Burda, deutsche Verlegerin, Gründung ihres Modeverlags 1949 (" Burda Moden"), geb. 1909

1970 - König Peter II., letzter König von Jugoslawien 1934-1945, geb. 1923

