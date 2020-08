Kalenderblatt 2020: 31. August

Berlin

Es ist die erste Panda-Geburt in Deutschland. Panda-Mutter Meng Meng und der Vater Jiao Qing sind Leihgaben aus China.

2018 - Die EU-Kommission will die Abschaffung der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit vorschlagen. Bei einer EU-weiten Online-Umfrage hatten sich 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer für ein Ende ausgesprochen.

2015 - Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) nennt die Bewältigung des Flüchtlingszustroms nach Deutschland eine "große nationale Aufgabe" und beteuert: "Wir schaffen das".

2010 - Volker Bouffier ( CDU) wird zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt. Er ist Nachfolger von Roland Koch ( CDU), der im Mai nach elf Jahren an der Spitze der Landesregierung seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte.

2005 - Ein Gerücht über einen drohenden Terroranschlag auf eine schiitische Wallfahrt in Bagdad löst eine Massenpanik aus, bei der mehr als 1000 Pilger zu Tode kommen.

1990 - In Ost-Berlin unterzeichnen die Verhandlungsführer, DDR-Staatssekretär Günther Krause und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, den deutsch-deutschen Einigungsvertrag.

1980 - In Danzig schließen das von Lech Walesa geführte überregionale Streikkomitee und die polnische Regierung einen Vertrag, der unter anderem die Gründung freier Gewerkschaften erlaubt.

1950 - In der DDR werden die Zeugen Jehovas verboten. Das Ministerium für Staatssicherheit startet eine Verhaftungsaktion gegen 500 Angehörige der Religionsgemeinschaft. In Schauprozessen wird ihnen " Spionage, Kriegs- und Boykotthetze" vorgeworfen.

1945 - Auf einer Kirchenversammlung im hessischen Treysa schließen sich 28 selbstständige lutherische, reformierte und unierte Kirchen zum " Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD)" zusammen.

GEBURTSTAGE

1970 - Königin Rania (50), jordanische Königin, Ehefrau von König Abdullah II.

1955 - Edwin Moses (65), amerikanischer Leichtathlet, Olympiasieger 1976 und 1984 beim 400-Meter-Hürdenlauf

1945 - Itzhak Perlman (75), israelisch-amerikanischer Geiger

1945 - Van Morrison (75), britischer Sänger, Sänger der Band Them ("Baby please don't go"), dann solo ("Browneyed Girl")

1870 - Maria Montessori, italienische Pädagogin und Ärztin, "Montessori-Schulen", gest. 1952

TODESTAGE

2005 - Joseph Rotblat, britischer Atomphysiker, Friedensnobelpreis 1995 zusammen mit der von ihm mitbegründeten Pugwash-Bewegung für ihren Einsatz zur Abschaffung von Atomwaffen aller Art, geb. 1908

1995 - Horst Janssen, deutscher Zeichner, Grafiker und Maler, geb. 1929

