Kalenderblatt 2020: 31. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Dezember 2020:

53. Kalenderwoche, 366. Tag des Jahres

Letzter Tag des Jahres

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Katharina, Melanie, Silvester

HISTORISCHE DATEN

2019 - China meldet mysteriöse Krankheitsfälle an die Weltgesundheitsorganisation (WHO): In der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist eine Lungenkrankheit ausgebrochen.