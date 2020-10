Kalenderblatt 2020: 31. Oktober

Berlin

Sie gehört seit 2000 zum Weltkulturerbe.

2010 - Brasilien wählt mit Dilma Rousseff erstmals eine Frau ins Präsidentenamt.

2000 - Als erster deutscher Fußballverein geht der Bundesligist Borussia Dortmund an die Börse.

2000 - Die erste feste Besatzung der Internationalen Raumstation ISS startet ins All. Sie soll vier Monate an Bord der Raumstation bleiben.

1990 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt das kommunale Ausländerwahlrecht für grundgesetzwidrig. Die in Schleswig-Holstein und Hamburg eingeführten Regelungen müssen damit wieder aufgehoben werden.

1985 - Mitglieder der Frankfurter Jüdischen Gemeinde verhindern die Uraufführung des Schauspiels "Der Müll, die Stadt und der Tod" von Rainer Werner Fassbinder.

1970 - Der Deutsche Fußballbund ( DFB) hebt das seit 1955 geltende Frauenfußballverbot unter einigen Auflagen wieder auf.

1864 - Nevada wird 36. Mitglied der Vereinigten Staaten von Amerika.

1754 - In New York wird das " King's College", die spätere " Columbia University" gegründet. Als Gründungstag gilt das Datum auf der vom englischen König George II. unterzeichneten Charta.

GEBURTSTAGE

1930 - Michael Collins (90), amerikanischer Astronaut, als Pilot der "Apollo 11"-Kommandokapsel umkreiste er im Juli 1969 den Mond, während Neil Armstrong und Edwin Aldwin als erste Menschen die Mondoberfläche betraten

1925 - Heinrich Hannover (95), deutscher Jurist und Schriftsteller, Verteidiger von Günther Wallraff, Ulrike Meinhof. Kinderbuch "Das Pferd Huppdiwupp"

1920 - Dick Francis, britischer Krimiautor ("Gambling", "Scherben"), gest. 2010

1920 - Fritz Walter, deutscher Fußballer, Fußball-Weltmeister 1954, erster Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, gest. 2002

1920 - Helmut Newton, deutsch-australischer Fotograf ("Big Nudes"), gest. 2004

TODESTAGE

1993 - Federico Fellini, italienischer Regisseur ("La strada", "La dolce Vita"), geb. 1920

1993 - River Phoenix, amerikanischer Schauspieler ("My own private Idaho"). Er starb an einer Überdosis Drogen, geb. 1970

