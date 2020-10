Kalenderblatt 2020: 4. Oktober

Berlin

Es gibt zehn Tote. Ein Teil der roten Brühe gelangt in die Donau.

2005 - Der Physik-Nobelpreis geht an den Münchener Forscher Theodor Hänsch sowie seine US-Kollegen Roy Glauber und John Hall für grundlegende Beiträge zum Verständnis der Natur des Lichts.

2000 - Der letzte Mini von Rover, Symbol der "Swinging Sixties", läuft im Werk Longbridge in Birmingham vom Band. Eine neue Version des populären Kleinautos wird von BMW gebaut.

1990 - Bundespräsident Richard von Weizsäcker empfängt in Bonn als erstes westliches Staatsoberhaupt den im indischen Exil lebenden Dalai Lama.

1990 - Der gesamtdeutsche Bundestag, zu dem nun auch 144 neue Abgeordnete aus der früheren DDR gehören, kommt in Berlin zu seiner ersten Sitzung zusammen.

1985 - Wegen gemeinschaftlichen Mordes an mindestens 150 000 Menschen im Vernichtungslager Sobibor wird der frühere SS-Oberscharführer Karl Frenzel zu lebenslanger Haft verurteilt.

1960 - Die USA starten vom amerikanischen Weltraumstützpunkt Cape Canaveral in Florida "Courier 1B", den ersten aktiven Nachrichtensatelliten.

1830 - In Brüssel proklamiert die Revolutionsregierung die Unabhängigkeit Belgiens vom Königreich der Niederlande.

1636 - In der Schlacht bei Wittstock in Brandenburg besiegt die zahlenmaßig unterlegene schwedische Armee das kaiserlich-kursächsische Heer unter Generalfeldmarschall Melchior von Hatzfeld und Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen. Es ist eine der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648).

GEBURTSTAGE

1980 - Joe Kennedy (40), amerikanischer Politiker, Enkel von Robert "Bobby" Kennedy

1950 - Francisco Araiza (70), mexikanischer Opernsänger, Tenor

1935 - Horst Janson (85), deutscher Schauspieler ("Die Buddenbrooks", "Forsthaus Falkenau", "Sesamstraße")

1895 - Buster Keaton, amerikanischer Schauspieler und Komödiant ("Der General", "Der Killer von Alabama", "Steamboat Bill, jr.", "Der Cowboy"), gest. 1966

1720 - Giovanni Battista Piranesi, italienischer Kupferstecher, Archäologe, Architekt, "Antichità Romane", gest. 1778

TODESTAGE

1990 - Erwin Bünning, deutscher Biologe und Botaniker, gilt als Entdecker der "inneren Uhr" von Organismen und zusammen mit Jürgen Aschoff und Colin Pittendrigh als Begründer der Chronobiologie, geb. 1906

1970 - Janis Joplin, amerikanische Rocksängerin ("Me And Bobby McGee", " Mercedes Benz", "Piece Of My Heart"), geb. 1943

