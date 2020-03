Berlin

Der Diplomat Daniel Kriener hatte sich auf die Seite des selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó und gegen Amtsinhaber Nicolás Maduro gestellt.

2018 - Der japanische Autoriese Toyota kündigt für 2018 das Ende der Produktion von Diesel-Pkw an. Wegen der sinkenden Diesel-Nachfrage will sich der Konzern noch in diesem Jahr völlig daraus zurückziehen. Toyota konzentriert sich auf Autos mit Hybridantrieb.

2015 - Der Bundestag beschließt die Einführung einer Frauenquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte von Großunternehmen. Die Regelung gilt ab 2016 für gut 100 börsennotierte und mitbestimmungspflichtige Unternehmen.

2010 - Vier maskierte Räuber überfallen in Berlin eines der größten europäischen Pokerturniere und erbeuten knapp 242 000 Euro. Mit Schusswaffen und einer Machete stürmen sie in das Luxushotel " Grand Hyatt" am Potsdamer Platz, greifen nach den Geldscheinen und flüchten.

1983 - Bei der Bundestagswahl erhalten die Grünen 5,6 Prozent der Stimmen und ziehen erstmals in den Bundestag ein.

1978 - Bei einem Hubschrauber-Absturz in der Nähe von Tripolis/ Libyen verlieren zwei hohe DDR-Funktionäre ihr Leben: SED-Politbüromitglied und Agitationschef Werner Lamberz (48), der als möglicher Honecker-Nachfolger galt, und ZK-Mitglied Paul Markowski (48).

1930 - In den USA bietet ein Lebensmittelhändler weltweit zum ersten Mal Tiefkühlkost an.

1898 - Das deutsche Kaiserreich nimmt aufgrund eines den Chinesen aufgezwungenen Pachtvertrages formell Besitz von der Halbinsel Kiautschou (heute Jiaozhou) für 99 Jahre. Sie wird zum ersten deutschen Handels- und Flottenstützpunkt in Ostasien.

1714 - Kaiser Karl VI. schließt in Rastatt (heute in Baden-Württemberg) Frieden mit Frankreich und beendet so den Spanischen Erbfolgekrieg zwischen Österreich und Frankreich.

GEBURTSTAGE

1968 - Smudo (52), deutscher Hip-Hop-Sänger, Mitglied der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier ("Die Da!?!")

1950 - Felix Genn (70), deutscher Bischof, Bischof von Münster seit 2009, Bischof von Essen 2003-2009

1947 - Kiki Dee (73), britische Popsängerin ("I’ve Got the Music in Me")

1940 - Günter Struve (80), deutscher Medienmanager, ARD-Programmdirektor 1992-2008

1930 - Hermann Rauhe (90), deutscher Musikwissenschaftler, Präsident der Hamburger Hochschule für Musik und Theater 1978-2004

TODESTAGE

1986 - Georgia O’Keeffe, US-amerikanische Malerin, eine der bekanntesten amerikanischen Malerinnen des 20. Jahrhunderts, geb. 1887

1900 - Gottlieb Daimler, deutscher Ingenieur und Konstrukteur, geb. 1834

