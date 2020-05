Berlin

Später einigen sich die Konservativen und die Liberaldemokraten auf die erste Koalitionsregierung seit 1940.

2002 - Der niederländische Rechtspopulist Pim Fortuyn wird in Hilversum von einem 32-jährigen Extremisten erschossen. Bei den Parlamentswahlen am 15. Mai wird seine Partei zweitstärkste Kraft.

Anzeige

1995 - Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) verweigert dem Fußball-Bundesligisten Dynamo Dresden wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit die Lizenz für die Spielzeit 1995/96.

Weitere MAZ+ Artikel

1990 - Bei der ersten freien Kommunalwahl in der DDR wird die CDU stärkste Partei.

1980 - Bei einer öffentlichen Rekrutenvereidigung in Bremen kommt es zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten. Bilanz der Ausschreitungen: mehr als 250 verletzte Beamte und eine nicht näher bezifferte Anzahl verletzter Demonstranten.

1960 - Prinzessin Margaret, jüngere Schwester der britischen Königin Elizabeth II., heiratet in der Londoner Westminster Abbey den bürgerlichen Fotografen Antony Armstrong-Jones, den späteren Lord Snowdon.

1955 - Die Bundesrepublik Deutschland tritt der Nato bei.

1945 - In Hannover findet unter Leitung des früheren Reichstagsabgeordneten Kurt Schumacher die Wiedergründung des ersten Ortsvereins der SPD statt.

1840 - Die britische Post gibt die erste aufklebbare Briefmarke der Welt heraus. Die "One Penny Black" zeigt das Profil von Königin Victoria.

GEBURTSTAGE

2019 - Archie Mountbatten-Windsor (1), britischer Adeliger, erstes Kind von Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex. Nimmt bei seiner Geburt den den siebten Rang in der britischen Thronfolge ein.

1970 - Betty Boo (50), britische Sängerin und Rapmusikerin ("Where Are You Baby")

1945 - Bob Seger (75), amerikanischer Rocksänger und Songschreiber ("Against The Wind", " Katmandu")

1895 - Rudolph Valentino, italienisch-amerikanischer Stummfilmstar, gest. 1926

1880 - Ernst Ludwig Kirchner, deutscher Maler und Grafiker, Expressionist, Mitbegründer der Künstlervereinigung "Die Brücke", gest. 1938

TODESTAGE

1990 - Irmtraud Morgner, deutsche Schriftstellerin ("Die Hochzeit in Konstantinopel"), geb. 1933

1960 - Paul Abraham, ungarisch-deutscher Operettenkomponist ("Ball im Savoy"), geb. 1892

dpa