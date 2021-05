Kalenderblatt 2021: 11. Mai

Berlin

Danach wurde Europa bereits vor 45 000 Jahren, viel früher als bislang angenommen, vom modernen Menschen Homo sapiens besiedelt.

2019 - In einer Pension in Passau werden drei Tote gefunden. Ermittler gehen davon aus, dass eine 30-Jährige ihre beiden Begleiter mit deren Einverständnis mit einer Armbrust tötete und sich dann selbst das Leben nahm. Zwei Tage später entdeckt die Polizei in der Wohnung der 30-Jährigen im niedersächsischen Wittingen die Leichen von zwei weiteren Frauen.

2016 - Der Stuttgarter Landtag wählt die Grüne Muhterem Aras zu seiner neuen Präsidentin. Die türkischstämmige Politikerin ist die erste Muslimin an der Spitze eines Landesparlaments.

2011 - Eine neue europäische Konvention soll Frauen besser vor Gewalt und häuslichen Übergriffen schützen. Bei einem Außenministertreffen der 47 Mitgliedsstaaten des Europarates in Istanbul unterzeichnen 13 Staaten die Übereinkunft; darunter Deutschland und Österreich sowie die Türkei.

2006 - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin legt einen schwachen Börsenstart hin. Die Aktie fällt im Frankfurter Xetra-Handel deutlich unter den Ausgabepreis von 12 Euro und notiert zum Handelsschluss bei 11,25 Euro.

1996 - Beim Absturz einer DC-9 der amerikanischen Billig-Fluggesellschaft ValuJet nördlich von Miami in den Everglades-Sümpfen (Florida) finden alle 110 Insassen den Tod.

1991 - Als erste westdeutsche Frauen-Handball-Mannschaft wird der TV Lützellinden Europapokalsieger der Landesmeister.

1981 - Der hessische Wirtschaftsminister Heinz Herbert Karry (FDP) wird in Frankfurt am Main ermordet. Zu dem Anschlag bekennen sich die terroristischen "Revolutionären Zellen".

1931 - Fritz Langs erster Tonfilm "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" wird im Berliner Ufa-Palast am Zoo uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1988 - Severin Freund (33), deutscher Skispringer, mehrfacher Weltmeister

1965 - Guido Maria Kretschmer (56), deutscher Modedesigner

1941 - Eric Burdon (80), britischer Bluessänger, bekannt geworden mit seinen Bands The Animals ("House Of The Rising Sun") und War ("Spill The Wine")

1921 - Hildegard Hamm-Brücher, deutsche Politikerin, Mitglied der FDP 1948-2002, FDP-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt 1994, Staatsministerin im Auswärtigen Amt 1976-1982, gest. 2016

1901 - Rose Ausländer, deutsch- und englischsprachige Lyrikerin ("Der Regenbogen"), gest. 1988

TODESTAGE

2001 - Douglas Adams, britischer Schriftsteller ("Per Anhalter durch die Galaxis"), geb. 1952

1981 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker ("No Woman No Cry"), geb. 1945

© dpa-infocom, dpa:210503-99-442818/2

dpa