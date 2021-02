Kalenderblatt 2021: 14. Februar

Berlin

2019 - Der Flugzeughersteller Airbus gibt bekannt, dass die Produktion des Großraumflugzeugs A380 im Jahr 2021 eingestellt wird. Die Fluglinie Emirates, Großkunde von Airbus, hatte ihre Bestellungen drastisch reduziert.

2013 - Der südafrikanische Leichtathlet Oscar Pistorius wird festgenommen. Er soll seine Freundin Reeva Steenkamp in der Nacht zuvor in seinem Haus in Pretoria getötet haben.

2006 - Nach heftiger Gegenwehr der Verbraucher wegen rasant steigender Gaspreise und Druck der Wettbewerbsbehörden öffnen führende deutsche Versorger ihre Netze für wechselwillige Kunden. Vom 1. April an sollen Privathaushalte ihren Lieferanten frei wählen können.

2001 - Internetsurfer in Europa dürfen nach einer EU-Richtlinie zum Schutz des Urheberrechts künftig straflos Songs und Texte für den Privatgebrauch auf den Computer laden.

1991 - Bayern wird im Gegensatz zum Bund und den übrigen Bundesländern die PDS vom Verfassungsschutz beobachten lassen, teilt Innenminister Edmund Stoiber (CSU) in München mit.

1981 - Die TV-Show "Wetten, dass..?" mit Frank Elstner wird zum ersten Mal ausgestrahlt.

1946 - Der Alliierte Kontrollrat genehmigt die Wiederaufnahme des Postverkehrs zwischen Deutschland und dem Ausland.

1876 - Der Schotte Alexander Graham Bell stellt das erste brauchbare Telefon vor. Am 7. März wird ihm das Patent erteilt.

GEBURTSTAGE

1986 - Johannes Ludwig (35), deutscher Rennrodler, Gold im Team und Bronze im Einzel bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018

1956 - Martin Crimp (65), britischer Dramatiker ("Der Dreh")

1956 - Uli Baur, deutscher Journalist, Chefredakteur Focus 2004-2012, gest. 2018

1951 - Kevin Keegan (70), englischer Fußballspieler und Trainer, FC Liverpool 1971-77, Hamburger SV 1977-80

1896 - Werner Richard Heymann, deutscher Komponist ("Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder"), gest. 1961

TODESTAGE

1996 - Martin Jente, deutscher Schauspieler und Fernsehproduzent, bekannt durch seine Auftritte als "Butler Martin" in der Quiz-Show "Einer wird gewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff, geb. 1909

1826 - Johannes Daniel Falk, deutscher Schriftsteller und Sozialpädagoge, Dichter des Weihnachtsliedes "Oh, du fröhliche", geb. 1768

