Kalenderblatt 2021: 15. November

Berlin

In den Partnerländern leben 2,2 Milliarden Menschen, sie erbringen knapp ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung.

2019 - Nach 49 Jahren als Spieler, Manager und Präsident des FC Bayern München verabschiedet sich der 69-jährige Uli Hoeneß vor über 6000 Vereinsmitgliedern. Als Funktionär machte er den FC Bayern zum erfolgreichsten deutschen Fußballclub.

2001 - Nach mehr als drei Monaten in der Gewalt der Taliban kommen acht Mitarbeiter der deutschen Hilfsorganisation "Shelter Now" in Afghanistan frei. Die Taliban hatten ihnen christliche Missionierung vorgeworfen.

1996 - US-Popstar Michael Jackson heiratet in Sydney überraschend die Krankenschwester Debbie Rowe. Die Ehe, aus der zwei Kinder hervorgehen, wird nach drei Jahren geschieden.

1971 - In der DDR werden der "Deutschlandsender" und die "Berliner Welle" zusammengefasst und nehmen unter dem Namen "Stimme der DDR" ihre Sendetätigkeit auf.

1971 - Mit Intels Chip 4004 kommt der erste serienreife Mikroprozessor auf Halbleiterbasis auf den Markt.

1966 - Die USA beenden mit dem Flug der Kapsel "Gemini 12" erfolgreich das Raumfahrt-Programm, das die Apollo-Flüge zur bemannten Mondlandung vorbereitet hat.

1946 - In Berlin wird das Rias-Symphonie-Orchester gegründet. Zu den späteren Chefdirigenten des heutigen Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin zählen Vladimir Ashkenazy, Lorin Maazel und Kent Nagano.

1941 - In Mexiko erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift "Freies Deutschland" als Sprachorgan deutscher Exilautoren.

GEBURTSTAGE

1961 - Thomas Weikert (60), deutscher Sportfunktionär, ehemaliger Tischtennis-Bundesligaspieler, Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF seit 2014

1941 - Hans-Werner Conrad (80), deutscher Medienmanager, Fernsehdirektor des Hessischen Rundfunks (HR) 1989-2005

1936 - Wolf Biermann (85), deutscher Liedermacher und Schriftsteller ("Heimkehr Nach Berlin Mitte", "Mit Marx- und Engelszungen"), 1976 aus der DDR ausgebürgert

1931 - Mwai Kibaki (90), kenianischer Politiker, Staatspräsident 2002-2013

1926 - Helmut Fischer, deutscher Schauspieler (TV-Serie "Monaco Franze"), gest. 1997

TODESTAGE

1994 - Lia Wöhr, deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin ("Zum Blauen Bock"), geb. 1911

1976 - Jean Gabin, französischer Filmschauspieler ("Die Katze", "Kommissar Maigret stellt eine Falle"), geb. 1904

© dpa-infocom, dpa:211108-99-907284/2

dpa