Kalenderblatt 2021: 18. April

Das Bundeskabinett hatte die erstmalige Aktion zuvor beschlossen. Insgesamt soll es in Griechenland über 5000 solcher Migranten geben.

2011 - Das ungarische Parlament billigt die umstrittene neue Verfassung. Sie tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Vorgelegt hatte den Entwurf die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz, die im Parlament über die notwendige Zweidrittelmehrheit verfügt.

1991 - In Athen wird Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) für seinen Einsatz bei der Wiedervereinigung Deutschlands mit einem Onassis-Preis ausgezeichnet. Insgesamt vergibt die Alexander S. Onassis Stiftung vier der je mit 100.000 Dollar dotierten Preise.

1986 - Das Musical "Cats" von Andrew Lloyd Webber wird in Hamburg in bundesdeutscher Erstaufführung gezeigt.

1966 - Die erste jüdische Schule in der Bundesrepublik wird in Frankfurt am Main eröffnet.

1951 - In Paris unterzeichnen die Außenminister Frankreichs, Italiens, der Benelux-Staaten und der Bundesrepublik den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion/EGKS).

1936 - Der 1934 als Sondergericht geschaffene NS-Volksgerichtshof wird durch ein Gesetz in ein ordentliches Gericht umgewandelt. Das NS-Regime nutzt das Gericht zur Ausschaltung seiner politischen Gegner.

1881 - Das "Natural History Museum" in London öffnet. Seine Ursprünge reichen zurück bis 1753 und zu Sir Hans Sloane, einem Wissenschaftler, dessen Sammlung den Grundstock des Museums bildet.

1521 - Der Reformator Martin Luther verteidigt auf dem Reichstag zu Worms seine Lehre.

GEBURTSTAGE

1976 - Melissa Joan Hart (45), amerikanische Schauspielerin (TV-Serie "Sabrina - total verhext!")

1956 - Eric Roberts (65), amerikanischer Schauspieler ("Runaway Train")

1951 - Thomas Ebermann (70), deutscher Journalist und Politiker, Gründungsmitglied der Partei "Die Grünen" - 1990 Austritt aus der Partei

1947 - James Woods (74), amerikanischer Schauspieler ("Das Attentat", "Videodrome")

1921 - Heinz Werner Hübner, deutscher Journalist, Programmdirektor des WDR-Fernsehens 1977-1985, gest. 2005

TODESTAGE

2016 - Cox Habbema, niederländische Schauspielerin und Regisseurin, Rollen in den DEFA-Filmen "Wie heiratet man einen König", "Eolomea", geb. 1944

2016 - Fritz Herkenrath, deutscher Fußballspieler, 21 Einsätze als Torwart für die deutsche Nationalmannschaft, geb. 1928

