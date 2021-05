Kalenderblatt 2021: 2. Mai

Berlin

2016 - Erstmals seit mehr als 50 Jahren legt ein US-Kreuzfahrtschiff regulär an einem Hafen im sozialistischen Karibikstaat Kuba an.

2011 - Al-Kaida-Chef Osama bin Laden wird in Pakistan von einer US-Eliteeinheit erschossen. US-Soldaten stürmen seinen stark gesicherten Gebäudekomplex in Abbottabad rund 60 Kilometer nördlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

2006 - Im Irak kommen zwei deutsche Ingenieure nach mehr als drei Monaten Geiselhaft frei. Sie waren am 24. Januar nördlich von Bagdad entführt worden.

2001 - Mit der symbolischen Schlüsselübergabe an Kanzler Gerhard Schröder nimmt das neue Bundeskanzleramt in Berlin seine Arbeit auf. Damit gilt der Regierungsumzug aus Bonn offiziell als abgeschlossen.

1991 - In seiner neuen Sozialenzyklika "Centesimus Annus" begrüßt Papst Johannes Paul II. zwar Marktwirtschaft und Privateigentum, warnt aber auch zugleich vor einer "radikalen kapitalistischen Ideologie".

1951 - Die Bundesrepublik Deutschland wird Vollmitglied des Europarates.

1936 - In Moskau wird das musikalische Märchen "Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew uraufgeführt.

1896 - In Budapest nimmt die erste elektrifizierte U-Bahn auf dem europäischen Festland ihren Betrieb auf.

GEBURTSTAGE

1996 - Julian Brandt (25), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, Nationalspieler seit 2016)

1936 - Engelbert (85), britischer Schlagersänger ("Release Me", "The Last Waltz")

1931 - Martha Grimes (90), amerikanische Schriftstellerin ("Inspektor-Jury"-Kriminalromane)

1886 - Gottfried Benn, deutscher Arzt und Dichter ("Statische Gedichte"), gest. 1956

1846 - Louis Leitz, deutscher Fabrikant und Erfinder (Leitz-Ordner), gest. 1918

TODESTAGE

2018 - Wolfgang Völz, deutscher Schauspieler ("Raumpatrouille", "Graf Yoster gibt sich die Ehre"), Mitglied der Kabarett-Gruppe "Die Stachelschweine", geb. 1930

1995 - Werner Veigel, deutscher Nachrichtensprecher, Chefsprecher der "Tagesschau" 1987-1995, geb. 1928

