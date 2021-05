Kalenderblatt 2021: 24. Mai

Berlin

Wie die US-Weltraumbehörde mitteilt, wird sie ihre Versuche einstellen, Kontakt zu dem kleinen Roboterfahrzeug aufzunehmen.

2006 - Der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Leben gerufene "Rat für Innovation und Wachstum" nimmt seine Arbeit auf. Das Expertengremium soll Vorschläge erarbeiten, wie neue Ideen besser in marktreife Produkte umgesetzt werden können. Der Rat bestand bis zum 28. April 2008.

2006 - In Chile wird der Gründer der berüchtigten Deutschen-Siedlung "Colonia Dignidad", Paul Schäfer, wegen Kindesmissbrauchs in 25 Fällen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

2001 - Beim Einsturz einer Tanzhalle in Jerusalem werden 23 Menschen getötet und über 300 Hochzeitsgäste verletzt.

2001 - Der liberale republikanische Senator James Jeffords gibt seinen Parteiaustritt bekannt und beschert damit den Demokraten erstmals seit 1994 wieder die Mehrheit im US-Senat.

1956 - Im schweizerischen Lugano wird zum ersten Mal der "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson" veranstaltet. Den ersten Platz belegt mit dem Titel "Refrain" die Schweizerin Lys Assia.

1941 - Südwestlich von Island versenkt das deutsche Schlachtschiff "Bismarck" den britischen Kreuzer "Hood". Daraufhin eröffnet die britische Flotte die Jagd auf die "Bismarck".

1889 - Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Gesetz zur Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter, das letzte der Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze. Es tritt 1891 in Kraft.

1883 - Die Brooklyn Bridge in New York wird offiziell eröffnet. Sie verbindet die Stadtteile Manhattan und Brooklyn.

GEBURTSTAGE

1961 - Friedrich Küppersbusch (60), deutscher Journalist, Moderator der ARD-Politiksendung "ZAK" in den 90er Jahren

1944 - Patti LaBelle (77), amerikanische R&B- und Soul-Sängerin ("Winner in You")

1941 - Bob Dylan (80), amerikanischer Rock- und Folksänger ("Blowin' In The Wind", "Like A Rolling Stone"), Nobelpreis für Literatur 2016

1939 - Helga Piur (82), deutsche Schauspielerin, Fernsehliebling in der DDR als Zahnarzthelferin "Häppchen" in der TV-Serie "Zahn um Zahn"

1901 - Arvid Harnack, deutscher Widerstandskämpfer, führender Kopf der Widerstandsorganisation "Rote Kapelle", in Berlin-Plötzensee hingerichtet, gest. 1942

TODESTAGE

1996 - Daniel Christoff, deutscher Schriftsteller, Medienautor und Regisseur, Theaterstück "Noah ist tot", geb. 1926

1974 - Duke Ellington, amerikanischer Komponist, Pianist und Bandleader, Komposition "Mood Indigo", geb. 1899

