Kalenderblatt 2021: 8. August

2016 - Eine Computerpanne legt die US-Fluggesellschaft Delta Airlines zwei Tage lahm. 2100 Flüge fallen aus, Passagiere in aller Welt sind betroffen.

2013 - Nach 40 Jahren in der Wildnis sind in Vietnam ein Vater und sein Sohn im Wald entdeckt worden. Der Mann sei während des Vietnamkriegs 1973 mit seinem Sohn dorthin geflohen, berichten vietnamesische Medien.

2003 - Der Wetterdienst Meteomedia misst im saarländischen Perl-Nennig 40,3 Grad Celsius. Der Sommer 2003 ist der bis dahin heißeste in Deutschland seit Beginn der Messreihen.

2001 - Der Bayer-Konzern nimmt mit dem Cholesterinmittel Baycol/Lipobay eines seiner umsatzstärksten Medikamente wegen gefährlicher Nebenwirkungen vom Markt.

1994 - Israels Ministerpräsident Izchak Rabin besucht Jordanien. Es ist die erste offizielle Reise eines israelischen Regierungschefs in das arabische Nachbarland.

1991 - Als der schrottreife albanische Frachter "Vlora" mit mehr als 10 000 Flüchtlingen an Bord im italienischen Bari anlegt, erreicht ein seit Monaten anhaltender Flüchtlingsstrom aus Albanien einen weiteren Höhepunkt.

1956 - Im Kohlebergwerk "Bois du Cazier" im belgischen Marcinelle werden bei einem Brand 262 Bergleute getötet.

1786 - Die französischen Alpinisten Jacques Balmat und Michel Paccard besteigen als erste den Montblanc. Mit 4810 Metern ist es der höchste Gipfel der Alpen.

GEBURTSTAGE

1981 - Roger Federer (40), Schweizer Tennisspieler, achtmaliger Wimbledon-Sieger

1961 - David Evans (60), britischer Musiker, Gitarrist der irischen Rockband U2 ("With Or Without You")

1956 - Lena Stolze (65), österreichisch-deutsche Schauspielerin ("Die weiße Rose")

1951 - Louis van Gaal (70), niederländischer Fußballtrainer (Bayern München 2009-2011)

1921 - Esther Williams, amerikanische Schwimmerin und Schauspielerin ("Badende Venus", "Sturm über Eden"), gest. 2013

TODESTAGE

2016 - Walther Stützle, deutscher Journalist und Politiker, Chefredakteur des "Tagesspiegel" 1994-1998, Direktor des Internationalen Friedensforschungsinstituts Sipri in Stockholm 1986-1991, geb. 1941

2001 - Lothar Bellag, deutscher Schauspieler und Regisseur, führte bei zahlreichen DDR-Fernsehfilmen Regie ("Der Mann von der Cap Arcona"), geb. 1930

