Kalenderblatt 2021: 8. Juni

Die damit teuerste deutsche Briefmarke stammt von 1851 und gehörte zur Sammlung des seit 2018 auf einer Skitour am Matterhorn verschollenen Tengelmann-Chefs Erivan Haub.

2011 - Fazul Abdallah Mohammed, mutmaßlicher Drahtzieher der Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam 1998, wird in der somalischen Hauptstadt Mogadischu getötet.

2006 - Die Bundesnetzagentur verpflichtet mit Vattenfall Europe erstmals einen Energiekonzern zu niedrigeren Netzgebühren und setzt so ein Zeichen gegen überhöhte Strompreise.

2001 - Sieben Jahre nach dem Völkermord in Ruanda verurteilt ein belgisches Gericht zwei Nonnen zu langen Haftstrafen. Die beiden katholischen Ordensschwestern sollen maßgeblich an den Massakern im Kloster von Sovu mit mehreren tausend Opfern teilgenommen haben.

1986 - Kurt Waldheim wird zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt. Zuvor war eine heftige Debatte über seine Rolle als Wehrmachtsoffizier während des Zweiten Weltkriegs ausgebrochen.

1971 - Willi Birkelbach (SPD) wird vom hessischen Landtag zum ersten Datenschutzbeauftragen in der Bundesrepublik gewählt.

1966 - In Frankfurt/Main wird Peter Handkes Theaterstück "Publikumsbeschimpfung" uraufgeführt. Die Theaterbesucher werden in Claus Peymanns Inszenierung von den Schauspielern provokativ als "Glotzaugen", "Rotzlecker" und "Nichtsnutze" bezeichnet.

1921 - Die Übertragung von Puccinis "Madame Butterfly" aus der Berliner Staatsoper ist die erste Rundfunkübertragung einer Oper in Deutschland.

1886 - Der Schweizer Julius Maggi erfindet die flüssige Suppenwürze, die seither seinen Namen trägt.

GEBURTSTAGE

1976 - Lindsay Davenport (45), amerikanische Tennisspielerin, frühere Weltranglisten-Erste

1961 - Janina Hartwig (60), deutsche Schauspielerin ("Um Himmels Willen")

1951 - Bonnie Tyler (70), britische Popsängerin ("It's A Heartache", "Total Eclipse Of The Heart")

1921 - Suharto, indonesischer Politiker, Staatspräsident 1968-1998, gest. 2008

1911 - Ralph Maria Siegel, Schlagerkomponist, Sänger und Musikverleger ("Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin"), gest. 1972

TODESTAGE

1991 - Heidi Brühl, deutsche Schauspielerin ("Die Mädels vom Immenhof") und Sängerin, geb. 1942

1876 - George Sand, französische Schriftstellerin ("Nanon", "Ein Winter auf Mallorca"), geb. 1804

