Kalenderblatt 2022: 1. Mai

Berlin

1997 - Bei den Unterhauswahlen in Großbritannien werden die seit 1979 regierenden Konservativen abgewählt. Die Labour-Partei unter Tony Blair erzielt einen überwältigenden Sieg.

1987 - Papst Johannes Paul II. spricht in Köln die als Jüdin geborene und 1942 in Auschwitz ermordete Nonne Edith Stein selig. 1998 wird sie heilig gesprochen.

1972 - Uwe Seeler beendet mit einem Abschiedsspiel seines Hamburger SV gegen eine Weltauswahl seine Karriere.

1967 - Elvis Presley heiratet in Las Vegas seine langjährige Freundin Priscilla Beaulieu.

1927 - Adolf Hitler hält im Stadtteil Kreuzberg in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei (NSDAP) erstmals eine Rede in Berlin.

1907 - Der Deutsche Seefunk nimmt in Norddeich (heute Stadtteil von Norden) den Funkverkehr mit Marineschiffen auf und sendet bis Ende 1998.

1827 - Die "Preußisch-Rheinische Dampfschifffahrtsgesellschaft" (PRDG) in Köln eröffnet die regelmäßige Dampfschifffahrt auf dem Rhein.

1707 - Der "Act of Union" tritt in Kraft. Durch die Unionsvereinbarung mit England, der das schottische Parlament am 16. Januar zugestimmt hatte, entsteht das Königreich Großbritannien.

GEBURTSTAGE

1982 - Jamie Dornan (40), britisches Model und Schauspieler ("Marie Antoinette")

1972 - Julie Benz (50), amerikanische Schauspielerin ("Der zuckersüße Tod")

1972 - Royston Langdon (50), britischer Popmusiker, Leadsänger und Bassist der Rockband Spacehog

1939 - Judy Collins (83), amerikanische Folksängerin (eigene Songs: "My Father", "Born to the Breed"), sang 1993 bei der Amtseinführung von Bill Clinton

1902 - Josef Rixner, deutscher Schlagerkomponist und Dirigent ("Bagatelle", "Kisuaheli"), gest. 1973

TODESTAGE

2021 - Olympia Dukakis, amerikanische Schauspielerin ("Mondsüchtig"), geb. 1931

1997 - Bo Widerberg, schwedischer Filmregisseur ("Schön ist die Jugendzeit", "Elvira Madigan"), geb. 1930

