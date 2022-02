Kalenderblatt 2022: 12. Februar

Berlin

Auch die Berufung weiblicher Diakone in der katholischen Kirche lehnt er ab.

2017 - Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung in Berlin als Nachfolger von Joachim Gauck zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Er war gemeinsamer Kandidat von SPD und Union. Steinmeier tritt das Amt im März an.

2007 - Die Europäische Union übernimmt die bis dahin von Deutschland verantwortete Ausbildung der Polizei in Afghanistan.

2002 - Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt der Prozess gegen den jugoslawischen Ex-Präsidenten Slobodan Milosevic.

1994 - Im Osloer Nationalmuseum wird der Diebstahl des Gemäldes "Der Schrei" von Edvard Munch entdeckt. Drei Monate später kann die Polizei das Bild unversehrt sicherstellen.

1979 - In Genf beginnt die erste "Welt-Klima-Konferenz". Im Mittelpunkt steht die Beeinflussung des Klimas durch die menschliche Zivilisation.

1947 - Der französische Modeschöpfer Christian Dior stellt in Paris seine erste Kollektion, den "New Look", vor.

1912 - Der letzte chinesische Kaiser Pu Yi, ein sechsjähriger Junge, muss im Zuge der Revolution in China abdanken.

1797 - Zum Geburtstag des letzten Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, Franz II., komponiert Joseph Haydn die österreichische Kaiserhymne "Gott erhalte Franz den Kaiser", deren Melodie auch für das Deutschlandlied verwendet wird. Sie wird erstmals in Wien aufgeführt.

GEBURTSTAGE

1942 - Ehud Barak (80), israelischer Politiker, Ministerpräsident 1999-2001

1937 - Vittorio Emanuele (85), Italienischer Adeliger, Sohn des letzten italienischen Königs

1928 - Heinz Baumann (94), deutscher Schauspieler (TV-Serie "Adelheid und ihre Mörder" 1993-2007, "Solo für Sudmann")

1922 - Gustl Bayrhammer, deutscher Schauspieler (TV-Kinderserie "Meister Eder und sein Pumuckl"), gest. 1993

1912 - Fritz Bornemann, deutscher Architekt (Deutsche Oper Berlin, Amerika-Gedenkbibliothek Berlin), gest. 2007

TODESTAGE

2017 - Al Jarreau, amerikanischer Jazzsänger ("The Music Of Goodbye" zum Film "Jenseits von Afrika"), geb. 1940

1999 - Heinz Schubert, deutscher Schauspieler (TV-Serie "Ein Herz und eine Seele"), geb. 1925

© dpa-infocom, dpa:220131-99-910823/2

dpa