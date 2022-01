Kalenderblatt 2022: 13. Januar

Berlin

Im Senat verfehlt es am 13. Februar die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit.

2014 - Die Stiftung Warentest verliert im Rechtsstreit um Aromen in einer Ritter-Sport-Schokolade gegen den Hersteller. Die Warentester dürfen künftig nicht mehr behaupten, das Unternehmen verwende ein künstlich hergestelltes Aroma in seiner Nuss-Schokolade.

2012 - Das Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" kentert nahe der Insel Giglio vor der toskanischen Küste. 32 Menschen kommen bei der Havarie ums Leben, darunter 12 Deutsche.

2009 - Das EU-Parlament stimmt für ein umfassendes Verbot gefährlicher Pflanzenschutzmittel.

2007 - Ein italienisches Gericht verurteilt mehr als 60 Jahre nach dem Nazi-Massaker von Marzabotto im Herbst 1944 zehn ehemalige SS-Soldaten in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen.

2002 - Das von Harvey Schmidt geschriebene und Tom Jones vertonte Musical "The Fantasticks" verabschiedet sich nach knapp 42 Jahren und 17 162 Vorstellungen in New York.

1980 - Die Grünen konstituieren sich auf ihrem Gründungsparteitag in Karlsruhe als Bundespartei.

1902 - In Berlin wird die "Freie Hochschule" - die erste Volkshochschule des Deutschen Reiches - gegründet.

1782 - Friedrich Schillers Schauspiel "Die Räuber" wird in Mannheim uraufgeführt. Das Stück eroberte von hier aus die deutschen Theaterbühnen.

GEBURTSTAGE

1972 - Feo Aladag (50), österreichische Regisseurin, Drehbuchautorin, Schauspielerin und Produzentin ("Die Fremde", "Der Andere")

1972 - Nicole Eggert (50), amerikanische Schauspielerin ("Baywatch")

1962 - Gunda Röstel (60), deutsche Ex-Politikerin und Managerin, Bundesvorstandssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen 1996-2000

1947 - John Lees (75), britischer Gitarrist, Gründungsmitglied von Barclay James Harvest ("Once Again", "Gone To Earth")

1947 - Uta Schorn (75), deutsche Schauspielerin (Moderation der Unterhaltungssendung "Der Wunschbriefkasten" für das Fernsehen der DDR, danach Rollen u.a. in der ARD-Serie "In aller Freundschaft")

TODESTAGE

1992 - Josef Neckermann, deutscher Dressurreiter und Unternehmer, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe 1967-1988, zweimaliger Olympiasieger im Dressurreiten mit der Mannschaft 1964 und 1968, geb. 1912

1982 - Marcel Camus, französischer Regisseur ("Orfeu negro"), geb. 1912

© dpa-infocom, dpa:220103-99-570372/2

