Kalenderblatt 2022: 14. April

Präsident Joe Biden kündigt an, der Abzug amerikanischer Soldaten solle am 1. Mai beginnen und bis zum 11. September abgeschlossen werden.

2020 - US-Präsident Donald Trump stoppt die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie stehe unter dem Einfluss Chinas und habe zu spät vor der Corona-Gefahr gewarnt, behauptet er. Die USA sind der größte Geldgeber der WHO.

2012 - Radikalislamische Salafisten verteilen in Dutzenden deutschen Städten kostenlose Koran-Exemplare. Dahinter steht das Netzwerk "Die wahre Religion" um den Prediger Ibrahim Abou Nagie. Die Aktion wird von Politikern heftig kritisiert.

2007 - Die weltberühmte Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen wird vor den Augen Tausender Zuschauer gesprengt, um einer neuen Skisprunganlage Platz zu machen. Die mehr als 50 Jahre alte Schanze war Schauplatz vieler Neujahrsskispringen.

2002 - Nach einem überwältigenden Wahlsieg wird der Unabhängigkeitskämpfer Xanana Gusmao offiziell zum ersten frei gewählten Präsidenten von Ost-Timor erklärt.

1997 - Rund 1000 Polizisten verhindern einen Sturm radikaler iranischer Studenten auf die deutsche Botschaft in Teheran. Zuvor hatte ein Berliner Gericht die iranische Führung für den Mord an vier kurdisch-iranischen Oppositionspolitikern in Berlin verantwortlich gemacht.

1992 - Der brandenburgische Landtag nimmt mit Zweidrittelmehrheit die erste ostdeutsche Landesverfassung an.

1980 - "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff nach dem Roman von Günter Grass wird als erster deutscher Film mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet.

972 - Otto II., Mitkaiser und späterer Kaiser des römisch-deutschen Reiches, heiratet in Rom die byzantinische Prinzessin Theophanu. Sie wird am selben Tag zur Kaiserin gekrönt.

GEBURTSTAGE

1977 - Kalle Sauerland (45), deutscher Boxpromoter

1977 - Sarah Michelle Gellar (45), amerikanische Schauspielerin ("Eiskalte Engel", TV-Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen")

1948 - Peter Urban (74), deutscher Journalist und Moderator, Kommentator beim Eurovision Song Contest

1932 - Bernhard Servatius (90), deutscher Jurist und Manager, Aufsichtsratsvorsitzender der Axel Springer Verlags AG 1985-2002

1927 - Arno Fischer, deutscher Fotograf, einer der wichtigsten Fotografen der DDR, gest. 2011

TODESTAGE

2015 - Klaus Bednarz, deutscher Fernsehjournalist ("Monitor"), geb. 1942

1992 - Sammy Price, amerikanischer Jazzpianist, "König des Boogie Woogie", spielte mit Lester Young, Charlie Parker und King Curtis, geb. 1908

© dpa-infocom, dpa:220404-99-784733/2

dpa