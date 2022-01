Kalenderblatt 2022: 21. Januar

Berlin

Der betroffene Mann war nach Behördenangaben von einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan am 15. Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt.

2017 - Einen Tag nach der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump versammeln sich nach Schätzungen von Medien mindestens 500.000 Menschen in Washington zu einem "Marsch der Frauen". Prominente wie die Schauspielerinnen Emma Watson, Ashley Judd und Scarlett Johansson sowie die Sängerinnen Madonna und Alicia Keys feuern die Menge an.

2015 - Nach sechs Monaten Geiselhaft ist ein Deutscher von den Streitkräften Kameruns aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Boko Haram befreit worden.

2012 - Die 16-jährige holländische Weltumseglerin Laura Dekker erreicht nach einjähriger Reise wieder die Karibikinsel Sint Maarten. Sie ist damit der bis dahin jüngste Mensch, der jemals allein die Welt umsegelt hat.

2002 - UN-Generalsekretär Kofi Annan ernennt den früheren außenpolitischen Kanzlerberater Michael Steiner offiziell zu seinem neuen Sonderbeauftragten für das Kosovo.

1997 - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und der tschechische Ministerpräsident Vaclav Klaus unterzeichnen in Prag die deutsch-tschechische Aussöhnungserklärung.

1990 - Der frühere DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz wird aus der SED-PDS ausgeschlossen.

1985 - Der Enkel des Verlegers Axel Springer, Axel Sven Springer, wird in der Schweiz entführt. Obwohl das Lösegeld nicht gezahlt wird, lassen die Kidnapper ihr Opfer nach 60 Stunden frei.

1957 - In der Bundesrepublik finden die ersten Musterungen von Wehrpflichtigen statt. Bis dahin dienten in der 1955 gegründeten Bundeswehr nur Freiwillige.

GEBURTSTAGE

2004 - Prinzessin Ingrid Alexandra (18), norwegische Prinzessin, Tochter von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit

1992 - Tom Kühnhackl (30), deutscher Eishockeyspieler, Nationalspieler seit 2016, zweimaliger NHL-Meister mit den Pittsburgh Penguins

1932 - Helmut Drück (90), deutscher Medienmanager, letzter Rias-Intendant 1990-1993

1922 - Gustav Rau, deutscher Kunstsammler und Arzt, schenkte seine Kunstsammlung mit 500 Gemälden und Skulpturen dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef), gest. 2002

1922 - Telly Savalas, amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler ("Der Gefangene von Alcatraz", "Kojak - Einsatz in Manhattan"), gest. 1994

TODESTAGE

1992 - Jack Dupree, amerikanischer Sänger und Pianist ("Walking the Blues / Daybreak Rock"), geb. 1909

1872 - Franz Grillparzer, österreichischer Schriftsteller ("Die Jüdin von Toledo"), geb. 1791

