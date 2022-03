Kalenderblatt 2022: 21. März

Berlin

Auf der Website erscheint ein Appell an die Nutzer, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu kontaktieren.

2017 - Zwei gestohlene Gemälde ("Meeressicht bei Scheveningen", "Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern") des Malers Vincent Van Gogh sind nach einem spektakulären Kunstdiebstahl vor mehr als 14 Jahren wieder da.

2013 - Die Vorschriften für die Weitergabe von Internet- und Telefondaten an Sicherheitsbehörden werden mit einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes vom Bundestag präzisiert. Damit sind Telefonanbieter verpflichtet, bestimmte Kundendaten an Ermittlungsbehörden herauszugeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte das 2012 für teilweise verfassungswidrig erklärt.

2010 - Das US-Repräsentantenhaus stimmt mit knapper Mehrheit für die Gesundheitsreform von US-Präsident Barack Obama ("Obamacare"). Erst nach der Zustimmung des US-Senats zu einem weiteren Änderungspaket kann Obama seine wichtigste innenpolitische Reform zwei Tage später mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.

2006 - Der amerikanische Software-Entwickler Jack Dorsey setzt den ersten Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ab.

2003 - Im Irak-Krieg wird nach Angaben des US-Fernsehsenders CNN der erste US-Soldat in einem Feuergefecht getötet.

1969 - "Der schwarze Kanal", eine Propagandasendung des DDR-Fernsehens, geht auf Sendung. Bis 1989 entstanden 1500 Sendungen. Der Moderator Karl-Eduard von Schnitzler vertrat die Linie der DDR-Führung.

1871 - In Berlin tritt der gewählte Reichstag des neuen Deutschen Kaiserreiches zur ersten Plenarsitzung zusammen. Die Wahl hatte am 3. März stattgefunden.

1846 - Der belgische Instrumentenbauer Adolphe Sax erhält in Frankreich ein Patent für das Saxofon, das zunächst in Militärkapellen sowie in Opern- und Orchestermusik verwendet wird. Das Instrument wird in der Jazzmusik populär.

GEBURTSTAGE

1962 - Andrea Maria Schenkel (60), deutsche Krimi-Autorin, ("Kalteis", "Tannöd")

1962 - Wolfgang Dittrich (60), deutscher Triathlet, Deutscher Meister 1987

1932 - Walter Gilbert (90), amerikanischer Molekularbiologe, Nobelpreisträger für Chemie 1980 zusammen mit Frederick Sanger und Paul Berg

1927 - Hans-Dietrich Genscher, deutscher Politiker, Bundesaußenminister und Vizekanzler 1974-1992, Bundesinnenminister 1969-1974, Bundesvorsitzender der FDP 1974-1985, gest. 2016

1887 - Erich Mendelsohn, britischer Architekt deutscher Herkunft, bekannt für seine expressionistische Architektur (Einsteinturm in Potsdam), gest. 1953

TODESTAGE

2006 - Bernard Lacoste, französischer Unternehmer, baute die von seinem Vater, dem Tennisprofi René Lacoste, gegründete Mode-Firmengruppe zu einem Weltkonzern aus, geb. 1931

1992 - René König, deutscher Soziologe, einer der Wiederbegründer der deutschen Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg ("Leben im Widerspruch. Versuch einer intellektuellen Autobiografie", "Menschheit auf dem Laufsteg"), geb. 1906

