Kalenderblatt 2022: 27. Januar

Das Abkommen von 2010 zur Begrenzung der Waffenarsenale wäre im Februar ausgelaufen.

2020 - Aus dem bayerischen Landkreis Starnberg wird der erste Coronafall in Deutschland gemeldet. Ein 33-jähriger Mitarbeiter eines Automobilzulieferers hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt.

2019 - Dänemark wird vor heimischer Kulisse in Herning erstmals Handball-Weltmeister und bezwingt Norwegen klar mit 31:22. Deutschland unterliegt beim Kampf um Platz drei.

2017 - Der bisherige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wird Außenminister. Er löst Frank-Walter Steinmeier (SPD) ab, der für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. SPD-Staatssekretärin Brigitte Zypries übernimmt das Wirtschaftsministerium.

2010 - Apple-Chef Steve Jobs präsentiert in San Francisco das iPad, einen neuartigen Tablet-Computer. Er wird mit Fingergesten auf einem berührungssensitiven Bildschirm gesteuert.

2002 - Bei der Explosion eines Munitionslagers und einem Brand in der nigerianischen Hafenstadt Lagos sterben mehr als 1000 Menschen.

1980 - Nach dreißig Jahren erbitterter Feindschaft leiten Ägypten und Israel mit der Öffnung ihrer Grenzen offiziell die Normalisierung ihrer Beziehungen ein.

1967 - Unter UN-Vermittlung unterzeichnen 63 Staaten, darunter die USA, die UdSSR und Großbritannien, den Vertrag über die friedliche Nutzung des Weltraums.

1945 - Sowjetische Truppen befreien das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz in Polen.

GEBURTSTAGE

1972 - Mark Owen (50), britischer Sänger, Mitglied der Boygroup Take That

1957 - Klaus Heuser (65), deutscher Musiker, ehemaliger Gitarrist der Rockgruppe BAP

1928 - Hans Modrow (94), deutscher Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, Ministerpräsident der DDR 1989-90

1922 - Alfred Krause, deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes 1959-1987, gest. 2019

1832 - Lewis Carroll, britischer Schriftsteller ("Alice im Wunderland") und Mathematiker, gest. 1898

TODESTAGE

2007 - Herbert Reinecker, deutscher Drehbuchautor ("Der Kommissar". "Derrick") und Schriftsteller, geb. 1914

1972 - Mahalia Jackson, amerikanische Gospelsängerin ("He Knows My Heart"), geb. 1911

