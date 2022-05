Kalenderblatt 2022: 3. Mai

Berlin

Empfänger der Schreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten waren meist Personen des öffentlichen Lebens, vor allem aus der Medienwelt und der Politik.

2020 - Ein Landeunternehmen venezolanischer Regierungsgegner an der Küste nördlich der Hauptstadt Caracas scheitert. Exilanten und angeworbene US-Söldner wollten die Regierung von Präsident Nicolás Maduro stürzen. Sicherheitskräfte töten acht Eindringlinge und verhaften 17, darunter zwei US-Amerikaner.

2010 - Die Vereinigten Staaten verfügen über 5113 Atomsprengköpfe. Die Zahl wird zum ersten Mal seit der Einführung der Atombombe in das US-Arsenal 1945 genannt.

2007 - In Praia da Luz an der portugiesischen Algarve-Küste verschwindet die dreijährige Britin Madeleine McCann. Die Eltern bitten in einer europaweiten Medienkampagne um Hilfe.

2002 - Mit einem Zusatz zur Europäischen Menschenrechtskonvention schaffen 36 europäische Staaten die Todesstrafe endgültig ab.

1992 - Auf ihrem ersten Bundesparteitag entscheidet sich die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung Bündnis 90 für ein Zusammengehen mit den westdeutschen Grünen.

1979 - Margaret Thatcher siegt mit den Konservativen bei den britischen Unterhauswahlen. Sie wird die erste europäische Regierungschefin.

1957 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

1947 - In Japan tritt erstmals eine demokratische Verfassung in Kraft, worin der früher als Gott verehrte Kaiser nur mehr als "Symbol des Staates und der Einheit des Volkes" bezeichnet wird.

GEBURTSTAGE

1978 - Franziska Giffey (44), deutsche Politikerin (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin seit 2021, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2018-2021

1968 - Bärbel Bas (54), deutsche Politikerin (SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestags seit 2021

1947 - Götz Aly (75), deutscher Historiker ("Hitlers Volksstaat")

1942 - Henning Frenzel (80), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler der DDR

1927 - Günter Schröter, deutscher Fußballspieler, Nationalspieler der DDR, gest. 2016

TODESTAGE

2017 - Daliah Lavi, israelische Sängerin ("Oh, wann kommst Du?") und Schauspielerin (James-Bond-Film "Casino Royale"), geb. 1942

1987 - Dalida, französische Sängerin ("Am Tag, als der Regen kam") und Schauspielerin, geb. 1933

