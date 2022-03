Kalenderblatt 2022: 6. März

Berlin

Das Quartett verweist in Oberstdorf Österreich und Polen auf die Plätze zwei und drei.

2020 - US-Präsident Donald Trump verkündet auf Twitter, seinen geschäftsführenden Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney, auszuwechseln. Nachfolger Mark Meadows ist bereits der vierte Stabschef unter Trump.

2017 - In Herne lockt ein 19-Jähriger einen neunjährigen Nachbarsjungen in einen Keller und ersticht ihn aus Mordlust. Am nächsten Tag ermordet er einen Bekannten. Die Polizei kommt dem Täter durch Bilder im Internet auf die Spur.

2010 - Vier maskierte Räuber überfallen in Berlin eines der größten europäischen Pokerturniere und erbeuten knapp 242.000 Euro.

2007 - Der Bundesgerichtshof (BGH) formuliert auf Klage von Prinzessin Caroline von Hannover deutlich strengere Vorgaben für den Abdruck von Prominenten-Fotos. Danach ist der "Informationswert" entscheidend - die bloße Befriedigung der Neugier des Publikums rechtfertige Pressefotos aus ihrem Privatleben nicht.

2002 - Die Hamburger Verlagsgruppe Ganske beschließt, die Wochenzeitung "Die Woche" einzustellen. Das 1993 vom Verleger Thomas Ganske und Manfred Bissinger gegründete Blatt hatte jährlich Verluste in Millionenhöhe gemacht.

1987 - Die britische Kanalfähre "Herald of Free Enterprise" sinkt kurz nach dem Auslaufen aus dem belgischen Hafen Zeebrugge. Mindestens 189 Passagiere kommen ums Leben.

1987 - Torwart Toni Schumacher wird nach dem Erscheinen seines Buches "Anpfiff" aufgrund der darin enthaltenen Enthüllungen über Doping in der Bundesliga vom DFB aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen.

1957 - Als einer der ersten afrikanischen Nationalstaaten erlangt die britische Kolonie "Goldküste" unter dem Namen Ghana ihre Unabhängigkeit.

GEBURTSTAGE

1987 - Kevin-Prince Boateng (35), deutsch-ghanaischer Fußballer (Hertha BSC, AC Mailand, ghanaische Nationalmannschaft)

1947 - Rob Reiner (75), amerikanischer Filmregisseur ("Harry und Sally", "Hallo, Mr. President") und Schauspieler

1942 - Swetlana Gannuschkina (80), russische Menschenrechtlerin, Alternativer Nobelpreis 2016

1937 - Valentina Tereschkowa (85), russische Kosmonautin, 1963 erste Frau im Weltall

1787 - Joseph von Fraunhofer, deutscher Physiker und Optiker, Namensgeber der Fraunhofer Gesellschaft, gest. 1826

TODESTAGE

2002 - Jockel Fuchs, deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Oberbürgermeister von Mainz 1965-1987, geb. 1919

1994 - Melina Mercouri, griechische Schauspielerin, Sängerin und Politikerin ("Topkapi"), Kulturministerin Griechenlands 1981-1989 und 1993-94, geb. 1920

