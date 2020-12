2021 – das Jahr der Wiederholungen?

Potsdam

Wir waren vorbereitet. Schon Wochen bevor es losging, hatte uns das Fernsehen mit „Babylon Berlin“ gelehrt, dass die „Goldenen Zwanziger“ ihre Schattenseiten hatten. Wir wussten, dass das Vergnügen, der Rausch, die kollektive Ekstase, die sich bei den Klängen des „ Moka Efti Orchestra“ einstellten, brandgefährlich waren. Der leichtsinnige Tanz auf dem Vulkan mündete schließlich in die Weltwirtschaftskrise und endete in der Nazi-Zeit.

Wir waren also geläutert und wussten: Die nächsten 20er-Jahre sollten ein zivilisierter Aufbruch werden. Vielleicht mal wieder eine Love-Parade – aber bitte sicherheitstechnisch gut durchorganisiert. Und klar, wir wollen uns nichts vormachen: Angesichts von Klimawandel und auf Hochtouren laufender Digitalisierung durfte auch so manches ein wenig anders werden in diesem Jahrzehnt. Aber bitte: eins nach dem anderen. Nichts überstürzen.

Tanzvergnügen nach den Klängen des „Moka Efti Orchestra“ in der Fernsehserie „Babylon Berlin“. Vor den wilden Zwanzigern waren wir gewarnt. Quelle: ARD Degeto/Programmplanung und P

Und dann waren sie da – die neuen Zwanziger. Gerade mal zwei Monate. Und alles war anders. Vorbei die verruchten Träume von einem wilden Jahrzehnt. An eng tanzen war nicht mehr zu denken. „Social Distancing“ wurde zur ersten Bürgerpflicht. Abstand halten, Hände waschen, bloß nicht anfassen. Die Adrenalinschübe wurden nicht mehr durch die Erotik der Nähe ausgelöst, sondern eher durch panische Ängste, womöglich einer mit Corona infizierten Person zu nahe gekommen zu sein.

Zoom-Konferenzen auf dem Sofa

Geschlossene Geschäfte und Restaurants, geöffnete Fenster im Winter in Klassenräumen – das öffentliche Leben wurde eingefroren und mit ihm die sozialen Beziehungen. Der vertraute Arbeitsplatz wurde zum Homeoffice, Besprechungen verwandelten sich in Zoom-Konferenzen, Konzerte wurden gestreamt und Kinder lernten das Ein-mal-eins via Homeschooling. 2020 fand das Leben auf dem Sofa statt – mit Kreditkarte und Smartphone, vor dem Laptop und dem Fernsehbildschirm.

2020 war das Jahr der Zoom-Konferenzen. Quelle: Christian Bark

2020 war auch das Jahr der neuen Worte. Zu Jahresbeginn hatten nur Fachleute gewusst, was ein R-Wert ist. Oder eine Sieben-Tage-Inzidenz. Heute ist fast jeder darüber informiert, dass der R-Wert unter eins bleiben muss, damit sich nicht mehr Leute mit Corona anstecken als es ohnehin schon welche getan haben, weil sonst das Infektionsgeschehen exponentiell ansteigt. Wer hätte diesen Satz vor Corona wirklich verstanden? Insofern ist 2020 auch ein Jahr, indem wir vieles dazugelernt haben. Nur: Darauf hätten wir gerne verzichtet!

Das Jahr der Zahlen

Aber 2020 wurde eben zum Jahr der Zahlen. Täglich flimmerten in der Tagesschau die Tabellen über den Bildschirm mit der Anzahl der Neuinfizierten. Wir verfolgten das Auf und Ab der gemeldeten Intensivbetten, ihrer aktuellen Belegung und die Anzahl der Toten.

Und 2020 war das Jahr der harten Fakten. Es war das Jahr der Wissenschaft. Selten hing das Volk einem Wissenschaftler so an den Lippen. Der Charité-Virologe Christian Drosten hatte zeitweise mehr Autorität als die Bundeskanzlerin. Mit seinen Einschätzungen und Bewertungen der Pandemie holte er die Republik auf den Boden der Tatsachen.

Das Jahr der schmerzhaften Fakten: Blick in eine Covid-19-Intensivstation. Quelle: AP

Wenn Corona ein Gutes hatte, dann ist es, dass die Nebelkerze von Donald Trumps „alternativen Fakten“ verraucht ist. Auch wenn einige Leute nach wie vor behaupten, Corona sei eine Erfindung: Wer die Bilder von den Intensivstationen gesehen hat, auf denen Menschen ums Überleben kämpfen, und ein Fünkchen Verstand besitzt, der dürfte keinen Zweifel mehr daran haben, dass es offensichtlich einen großen Unterschied zwischen meinen, glauben und wissen gibt. Hannah Arendt hatte diese „Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen“, einst als den erschreckendsten Aspekt von Realitätsflucht bezeichnet.

Ein Jahr in der Warteschleife

2020 war aber auch ein Jahr in der Warteschleife. Wann können die Kinder wieder in die Schule? Wie lange dauert es, bis Oma wieder besucht werden darf? Wann steigt endlich mal wieder eine Party? (Und wie lange müssen wir noch Donald Trump ertragen?) Fragen, die (fast) alle an die Frage aller Fragen gekoppelt waren: Wie lang wird es dauern, bis es einen Anti-Corona-Impfstoff geben wird? Und jetzt da er da ist: Wann werden genügend Menschen geimpft sein, damit alles wieder gut wird? Warten, warten, warten.

Kultur des Social Distancing: Coronagerechte Bestuhlung im Kulturhaus Neuruppin. Quelle: Kulturhaus

2020 war also das Jahr der Fakten und des Aufschubs. Und was blüht uns 2021? Das kommende Jahr dürfte zunächst einmal ein Jahr der Wiederholungen werden. Das Jahr der aufgeschobenen Hochzeiten und runden Geburtstage, der ausgefallenen Betriebs- und Weihnachtsfeiern, die nun alle um so intensiver nachgeholt werden müssen. Das Jahr der aufgeschobenen Olympischen Spiele in Tokio. Das Jahr der verschobenen Konzerte, Theaterpremieren und Kunstausstellungen.

Das Jahr des Wartens auf den Impfstoff: Probelauf in einer Impfstation in Freiburg. Quelle: dpa

Von Rammstein bis Roland Kaiser, von Seeed und Fanta 4 bis Pearl Jam und Anne Sophie Mutter – alle mussten ihre Tourneen 2020 abbrechen oder gleich ganz absagen und haben ihre Konzerttermine auf das kommende Jahr verlegt. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater sitzt auf fertiggeprobten Aufführungen, die nicht gezeigt werden konnten. „Wir schieben und schieben und schieben“, hatte Intendantin Bettina Jahnke im Herbst geklagt. Und Museen wie das Barberini in Potsdam schieben einen Berg von Ausstellungskonzeptionen vor sich her. Die Kulturbranche, wo sie die Lockdowns überleben sollte, ist bis zum Anschlag vorbereitet auf 2021.

2021 – nur 2020 reloaded?

Man könnte also fast meinen, 2021 sei nichts Neues mehr zu erwarten. 2020 reloaded? Nach so einer Odyssee vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal wieder in vertrautes Fahrwasser zu schippern. Doch noch jede Wiederholung birgt von vorneherein ein Stück Veränderung in sich. Denn allein der Akt des Wiederholens setzt ja schon eine gewisse Distanz vom Ursprünglichen voraus, wie der französische Philosoph Jacques Derrida etwas spitzfindig betonte.

Die Wiederholung ist schon nicht mehr das Original. Und im Fall der vielen nicht gespielten Konzerte des Jahres 2020, der nicht gezeigten Theater-Premieren, der nie eröffneten Kunstausstellungen gibt es ja nicht mal ein Original, von dem eine Kopie angefertigt werden könnte.

Das Jahr 2021 dürfte insofern eher das Jahr der schleichenden Innovation werden. Schleichend, denn die revolutionären Hoffnungen aus der Corona-Anfangszeit, die globale Zivilisation würde sich nach dieser virologischen Katastrophe nun endlich eines Besseren besinnen, sind bereits weitgehend verflogen. Von der Chance, die Krise zu nutzen, um alles radikal anders zu machen, redet kaum noch jemand.

Corona hat neue Lernformen erzwungen. Das dürfte Auswirkungen auf den Schulalltag haben. Quelle: www.imago-images.de

Vielleicht hat der Münchner Soziologe Armin Nassehi Recht, wenn er darauf hinweist, dass Gesellschaften für eine schnelle Umkehr viel zu träge sind und daher selbst existenzielle Herausforderungen wie Corona oder der Klimawandel den Tanker nur zaghaft umsteuern lassen. Zu stark ist wohl das Verlangen der Menschen nach einer Rückkehr zur vertrauten Normalität – gerade nach einen Jahr wie diesem.

Corona beschleunigt anstehende Veränderungen

Doch auch das Vertraute ist vielleicht nicht mehr dasselbe. Die Corona-Krise könnte unter der Hand der Beschleuniger lang anhaltender Trends gewesen sein. Durch die staatlichen Hilfen dürfte so manche Firmenpleite nur aufgeschoben sein. Die coronabedingte Zwangsdigitalisierung bereitet den Boden für die Entstehung neuer Branchen, neuer Arbeitsformen, neuer Lernformen.

Das Homeoffice wird kein Corona-Provisorium bleiben. Und wie viele Immobilien in den Städten bald leer stehen werden, weil dann nicht mehr so viele Büros gebraucht werden und Einzelhändler notgedrungen ins Internet abwandern, bleibt abzuwarten. Durch das während der Lockdowns unvermeidliche Homeschooling wird sich die Schule verändern. Der Nach-Corona-Alltag, so weit er 2021 langsam wieder zurückkehrt, wird schrittweise ein anderer werden.

Leben mit Maske. Wie lange noch? Quelle: www.imago-images.de

Ungewiss ist freilich, welche Folgen die durch die Pandemie erzwungenen Umgangsformen auf das Zusammenleben haben werden. Die Erfahrung von Aids hat das Sexualverhalten seit den 1980er-Jahren nachhaltig verändert. Der Schutz vor dem HI-Virus ist für viele Menschen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Aber werden wir nach einem Jahr des Social Distancing und der Hygienevorschriften wieder unbefangen zum Begrüßungsritual des Händeschüttelns zurückkehren?

Vielleicht nicht unbedingt. Aber eines könnte Corona uns gelehrt haben: die Erfahrung, plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Das Erleben der eigenen Verletzlichkeit und die Einsamkeit hinter Maske haben uns die Schattenseite der neoliberalen Ich-Bezogenheit vor Augen geführt. Möglicherweise reift dadurch ja die Einsicht, wie notwendig Rücksicht und Respekt für andere sind – und für einen selbst.

Von Mathias Richter