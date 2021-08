Potsdam

Das Festival ist eröffnet: Am Donnerstag startete das 27. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg (JFBB). Zur Eröffnung im Potsdamer Hans-Otto-Theater kamen zahlreiche bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen und Politik.

46 Filme unterschiedlicher Genres werden bis zum 22. August in Berliner und Potsdamer Spielstätten zu sehen sein. Die Idee hinter dem Festival: Die Vielfältigkeit des jüdischen Lebens und Alltags abzubilden – mal als Kurzfilm, mal als Dokumentation, mal als Spielfilm. Los ging es mit der Komödie „Shiva Baby“, in den kommenden Tagen werden weitere Filme wie „The end“ oder „200 Meter“ zu sehen sein.

Neustart für das Jüdische Filmfestival

Es ist ein Neustart für das Festival – in zweierlei Hinsicht: Erstmals seit 1995 findet das JFBB unter neuer Leitung statt, Andreas Stein und Doreen Goethe hatten die Organisation Anfang des Jahres übernommen. Und: Das Festival soll nach der langen Corona-Pause in den Sälen und auf den Bühnen wieder den Kinohunger der Besucherinnen und Besucher stillen.

Zur Galerie Roter Teppich vor dem Hans-Otto-Theater zum Start des Festivals

Vor dem Hintergrund der Corona-Durstrecke wünschte Brandenburgs Ministerpräsident und Schirmherr Dietmar Woidke (SPD) dem Festival einen erfolgreichen Verlauf und viele Gäste. Für ihn sei das JFBB ein „traditionsreiches Highlight, auf das wir uns jedes Jahr aufs Neue freuen“.

2021, so Woidke, sei jedoch auch ein besonderes Festivaljahr: Schließlich stehe es im Zeichen von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland und von 350 Jahren jüdischen Lebens in Brandenburg.

Von Johanna Apel