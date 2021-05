Was für ein Durcheinander, verstörend, chaotisch. Meine erste Begegnung mit „Till Eulenspiegel“ (Premiere 1975) von Regisseur Rainer Simon war unangenehm. Zu Beginn streckt der Knabe Till dem Zuschauer den blanken Hintern entgegen. Es folgen allerlei Derbheiten mit gebratenem Kuhfladen und geköpften Vögeln. Dieser Till, dargestellt von Winfried Glatzeder, hatte so gar nichts mit dem drolligen Schelm zu tun, der mir vertraut war. Zum Glück gab mir der zweite Blick eine andere Perspektive auf diesen Streifen.

Simons Leistung besteht darin, dass er Eulenspiegel von den Verniedlichungen der Romantik befreit hat: „Eulenspiegel riss den Herrschenden die Maske vom Gesicht. Er attackierte auch die Verführbarkeit, Leichtgläubigkeit und Dummheit der kleinen Leute.“

Ursprünglich sollte Simon die Film-Erzählung „Till Eulenspiegel“ von Christa und Gerhard Wolf umsetzen. Schnell war klar: In einem Film ließe sich das nicht machen. Simon arbeitete mit den Wolfs an der Umsetzung. Vieles war geklärt, war vorbereitet. Dann kam das Aus, angeblich aus Kostengründen.

Rainer Simon bei seiner Dankes-Ansprache am 13. Oktober 2018 im Eulenspiegelmuseum in Schöppenstedt: Für seinen Defa-Film "Till Eulenspiegel" von 1975 ist der Regisseur vom Freundeskreis Till Eulenspiegel zum neuen "Bruder Eulenspiegel" ernannt worden, wie vor ihm unter anderem Loriot, Kishon und zuletzt Rolf Zukowski. Quelle: Heiko Hesse

Nach der Wende stieß Simon auf einen Stasi-Bericht, der etwas anderes erzählt. Das Szenarium der Wolfs „war so geschrieben, dass Till Eulenspiegel nicht als der positive Volksheld zu verstehen ist, sondern als der Possenreißer, der die Möglichkeiten seiner Zeit nutzte, um sich selbst ein angenehmes Leben zu organisieren.“ Deshalb hatte die Studio-Leitung versucht, Einfluss auf die Wolfs zu nehmen. Ohne Erfolg.

Keine bessere filmische Darstellung des „Geists Eulenspiegels“

Damals dachte Simon, es liege nur am Geld. Er nahm sich das Volksbuch und verwob es mit dem Wolf-Szenarium. Heraus kam ein kürzeres Drehbuch und ein viel kleineres Budget. Er durfte drehen. Ein Stasi-Beobachter roch allerdings den Braten: „Ich glaube, dass das historische Thema eine Tarnkappe für Anspielungen auf unsere sozialistische Gegenwart ist.“ Was den IM ärgerte: „Dass der Regisseur sich so etwas traut und vielleicht die Hoffnung hegt, dass wir es nicht merken – das lässt darauf schließen, dass er uns wahrlich für Idioten hält.“ Tja.

Bis heute hat es keiner geschafft, den Geist Eulenspiegels filmisch so gut darzustellen wie Rainer Simon.

Till Eulenspiegel. Regie: Rainer Simon, 104 Minuten, Defa 1974. Den Film gibt es als DVD u.a. bei www.der-ostfilm.de.

Von Heiko Hesse