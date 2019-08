Das ist total körperlich: Wenn Antti Paalanen sein Akkordeon packt, daran zerrt ihm ungewöhnliche Tonfolgen entlockt und das Tempo anzieht oder drosselt, während er eine Art Obertongesang anstimmt, wie er in Tuwa, der Mongolei oder im Altai-Gebirge zuhause ist. Dann wiederum entfesselt der Finne einen mächtigen, minimalen bisweilen technoiden Groove, der elektrisierend die Leute auf den Dancefloor lockt. Antti will es so. Er bringt sie zum Schwingen die Körper.

Antti Paalanen: Rujo. Westpark Music/Indigo.

Nicht nur Nick Cave kann Mörder-Balladen. Man findet sie im Wilden Westen und droben im Norden und Nordosten Schwedens, wo es an Finnland stößt. Von erschreckenden Dingen berichten Triakel. Das Trio baut einen unerhört starken Kontrast auf. Zwischen Emma Härdelins klarer Stimme, dem Harmonium, gespielt von Janne Strömstedt und der Fiedel, die Kjell-Erik Eriksson streicht – und eben den aufwühlenden Geschichten über ungewöhnliche Todesfälle. Sparsam intonierter, dabei höchst wirkungsvoller Folk von Musikanten, die man von Bands wie Garmarna und Hoven Droven kennen könnte. Ein sehr pures Vergnügen.

Triakel: Händelser i Nord. Westpark Music/Indigo.