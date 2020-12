ARTventskalender 23: Die Band Stadtruhe aus Potsdam

Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Stadtruhe ist diese Band, mit diesen verdammten Songs, die einem Morgens beim Zähne putzen einfallen und erst wieder in der Nacht aus dem Kopf gehen. Stadtruhe ist Wohnzimmer, Stadtruhe ist Konzerthalle. Ist Kopfhörer und laut aufgedrehte Anlage. Ist wippender Fuß und geschwungenes Tanzbein.

Anzeige

Was mache ich?

Facettenreiche Rockmusik, die mit dem Pop flirtet und mit der restlichen Musikwelt liebäugelt.

Wo findet man mich?

Auf der Website stadtruhe.de , auf unserem YouTube-Kanal „ stadtruhe“ und auf Instagram unter stadtruhe.

Was kann man von mir kaufen?

Zum Beispiel unsere CD „Selfies von letzte Nacht“ und diversen Merch, von T-Shirts über Tassen bis hin zu Hoodies. Alles findet ihr in unserem Online-Shop auf unserer Website.

Was kostet meine Kunst?

Unser Album kostet derzeit 8 Euro, T-Shirts liegen bei 15 Euro, Hoodies bei25 Euro.

Von Sarah Kugler