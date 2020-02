Potsdam

Das Barberini-Museum in Potsdam bekommt eine Dauerausstellung mit Werken des Impressionismus. Ab dem 5. September sollen in dem Haus neben dem Landtag am Alten Markt mehr als 100 Meisterwerke von Monet, Renoir, Morisot, Sisley, Pissarro, Cross, Signac und weiteren Malern des Impressionismus und Postimpressionismus gezeigt werden, teilte das Museum am Donnerstag in Potsdam mit. Die Werke aus der Sammlung von Museumsgründer Hasso Plattner, darunter allein 34 Gemälde von Claude Monet (1840-1926), würden künftig dauerhaft präsentiert.

Mehr Monets seien außerhalb von Paris nirgends in Europa zu sehen, hieß es. Insgesamt seien mehr als zwanzig Künstler in der Dauerausstellung vertreten. Ihre Werke betonten die zentrale Rolle der Landschaftsmalerei zu jener Zeit.

Der französische Impressionismus sei in seiner Zeit aus nationalem Ressentiment in Deutschland kaum gesammelt worden, betonte Plattner: „Meine Sammlung soll deshalb, besonders hier im Osten Deutschlands, ein Ort der deutsch-französischen Freundschaft, des kulturellen Freigeistes und des internationalen Austausches sein.“

Claude Monet: „Landschaft auf der Insel Saint-Martin“ (1881) Quelle: Museum Barberini

In der Dauerausstellung sollen den Angaben zufolge auch Gemälde gezeigt werden, die die Hasso Plattner Foundation unlängst erworben hat. Darunter seien bedeutende Werke von Caillebotte, Pissarro und Renoir, aber auch Monets „Stillleben mit spanischen Melonen“ von 1879 und „ Bordighera, Italien“ von 1884. Als bekanntestes Bild sei Monets „Getreideschober“ aus dem Jahr 1890 für das Barberini-Museum angekauft worden.

Große Monet-Retrospektive ab Freitag

In seiner neuen Ausstellung zeigt das Barberini ab Freitag Werke des französischen Impressionisten Claude Monet (1840-1926). Die Exposition „ Monet. Orte“ mit mehr als 100 Arbeiten sei eine der umfangreichsten Retrospektiven, die dem Künstler jemals an einem deutschen Museum gewidmet worden sei, so das Museum. Die Ausstellung, die in den vergangenen Monaten bereits im Denver Art Museum in den USA gezeigt wurde, wird am Freitagabend eröffnet und ist bis zum 1. Juni zu sehen.

Claude Monet „Waterloo Bridge“ (1903) Quelle: Denver Art Museum/Museum Barberini

Von MAZonline