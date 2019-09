Potsdam

Ein Warmwasserbecken direkt am Meer in Varna. Es ist Winter, fünf Grad und das Wasser dampft. Die Menschen sitzen im heißen Wasser, diskutieren und entspannen. „Es ist ein Ort der Begegnung, die Leute verbringen ihre Freizeit lieber im Becken als in der Eckkneipe“, so die Regisseurin Hristiana Raykova, die für ihren Film „Die Grube“ zurückgekehrt ist in ihre Heimat. Da ist der Taxifahrer Dimtscho, der mit 61 Jahren noch die Liebe seines Lebens findet. Der pensionierte Musiker Alexander, der seine einfachen Zimmer an Touristen vermieten möchte, und Genadi, der sich wie ein Hausmeister um die Grube am Goldstrand kümmert. Bobi dagegen kommt erst abends. Als schwuler Roma gehört er zu einer in Bulgarien nicht beliebten Minderheit. Unterschiedliche Weltbilder und politische Überzeugungen treffen hier aufeinander, erzählen von Wandel und Stillstand und gewähren dem Zuschauer einen Blick in die bulgarische Gegenwart.

Hristiana Raykova kann sich mit drei weiteren Absolventen der Filmuniversität Babelsberg über eine „ First Steps“-Nominierung freuen. Der Nachwuchspreis für junge Talente, der 1999 als private Initiative der Filmwirtschaft von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann ins Leben gerufen wurde, soll Filmhochschulabsolventen fördern, ihnen ein Podium geben. Denn Filme, die außerhalb der Filmschule entstehen brauchen Anschub, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die mit insgesamt 115 000 Euro dotierten Preise werden am Montagabend im Rahmen einer Gala im Theater des Westens in Berlin verliehen.

Hoffnung auf eine Auszeichnung kann sich auch Maryam Zaree machen. Die 1983 in Teheran Geborene hat in Babelsberg Schauspiel studiert, stand auf Bühnen und spielte Rollen in ausgezeichneten Serien wie „4 Blocks“. Jetzt legt sie mit dem Film „Born in Evin“ ihr Regiedebüt vor. Darin geht sie den Umständen ihrer Geburt in einem berüchtigten Foltergefängnis im Iran nach. Als vor 40 Jahren Ayatollah Khomeini an die Macht kam, ließ er politische Gegner verhaften. Unter den Gefangenen waren auch die Eltern der Filmemacherin, die nach Jahren im Gefängnis nach Deutschland fliehen konnten. Doch innerhalb der Familie wurde darüber nie gesprochen. Maryam Zaree will das Schweigen brechen.

Den 27-jährigen Regisseur Henning Beckhoff treiben in seinem Film „Off Season“ andere Fragen um: Wie lassen sich Familie, Beziehung und Beruf miteinander vereinbaren? Für sein Drama gewann er eine illustre Besetzung. Franziska Petri und Godehard Giese spielen ein Paar, das kurz vor der Geburt des Kindes einige Tage in Palermo verbringt.

Michael Fetter Nathansky schließlich geht in seinem eindringlichen Spielfilm „Sag du es mir“ der Frage nach, was mit Menschen passiert, die Opfer eines willkürlichen Verbrechens werden. Und was geschieht mit dem Täter, wenn selbst er keine Gründe für seine Tat findet?

Von Claudia Palma