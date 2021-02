Kino in Potsdam - Aktion „Kino leuchtet“ in Potsdam: Verschiedene Spielhäuser schalten am Sonntag das Licht an

Um auf ihre schwierige Situation im Lockdown aufmerksam zu machen, illuminieren am Sonntagabend bundesweit 300 Kinos ihre Häuser. Vor dem Babelsberger Thalia gibt es außerdem eine kleine Überraschung.