Es ist eine kleine Sensation. In der Alten Nationalgalerie ist derzeit das Gemälde „Straße in Paris, Regenwetter“ des Impressionisten Gustave Caillebotte zu sehen. Der Glücksfall ist einem Deal zu verdanken. Das Art Institut of Chicago wollte „Im Wintergarten“ von Edouard Manet aus dem Berliner Bestand haben. Ein kurzzeitige Tauschgeschäft.