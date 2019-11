Armin Schubert fördert die „Bücherkinder“

Brandenburg/Havel

Armin Schubert ist ein Mann, der wetterfest an Bildung glaubt, seine Bücherwand wirkt wie ein Felsen in der Brandung – seine Sätze spricht er klar, selbst ein Pedant findet dort nirgends einen Fehler. 43 Jahre lang war Schubert Lehrer in Brandenburg/Havel, zuletzt an der Sonderschule in der Bezirksnervenanstalt. Schubert kommt aus Schlesien, Jahrgang 1941, in der DDR hat er gemerkt: „Ich bin nicht gemocht.“ Nach der Einheit, über die er sich „sehr gefreut hat“, fühlt er sich „in der Diaspora“, ein wenig fremd im eigenen Land.

Er mag den Blick des Randständigen, gerne hält er eine Armeslänge Abstand zur Macht. Und stellt dann unbequeme Fragen. Wenn Armin Schubert eine Mail schickt, schickt er nach einer halben Stunde eine zweite, korrigierte hinterher: „Ich hoffe, nun alle Tippfehler gefunden zu haben.“ Er mag die Perfektion. Doch liebt es auch, Sand in den laufenden Betrieb zu streuen.

Eher dem „Faust“ als Merkel verpflichtet

Es scheint, als fühle sich Schubert eher Goethes „Faust“ als Angela Merkel verpflichtet. Er ist der Meinung, dass der „Faust“ auch in der Grundschule von Nutzen sein kann, wenn man ihn in die Lebenswelt der Kinder einpasst – was in die Lebenswelt der Schüler gehört? Nach Schuberts Meinung eher ein Klassiker als ein Handy.

Darum hat er vor gut zehn Jahren die Arbeitsgemeinschaft der „Bücherkinder“ in Brandenburg/Havel gegründet. Zehn Kinder, jährlich wechselnd, schreiben in der evangelischen Schule am Dom in Brandenburg ein Buch, sie halten sich gedanklich und stilistisch an ein Vorbild, das Armin Schubert ihnen sucht. Vor zwei Jahren haben sie die Postkarten von Jurek Becker aufgegriffen. Becker kaufte diese Karten im Urlaub, um Bonmots, kleine Frechheiten und Clownerien an Freunde und Familie zu schicken. Seinem Sohn hat er eine Karte geschrieben, auf der ein alter Dampfzug fast kopfüber aus dem Bahnhof fällt. „Du alter Kaninchenfrosch, hast du schon mal so einen blöden Lokführer gesehen? Wieso hat er nicht rechtzeitig gebremst. Hat der vielleicht geglaubt, dass er ein Pilot ist und dass eine Lokomotive fliegen kann? Na, im Gefängnis hat er viel Zeit, darüber nachzudenken. Dein Papa.“

Das ist ein Ton, mit dem man Kinder locken kann. Doch Martin aus der vierten Klasse wollte lieber Fußballspielen, sagte er, doch hat dann letztlich mitgemacht: Postkarten an Prominente zu schicken, wie Jurek Becker an den Sohn. Mit einer Prise Witz, Philosophie, Wut oder Freude. Zum Beispiel an Frank-Walter Steinmeier, der damals Außenminister war, doch bereits fürs Amt des Bundespräsidenten kandidierte. Simon, neun Jahre alt, hat ihm eine Karte mit einem Pferd geschickt, das schwere Lasten trägt, er fand sie im Museum: „Lieber Herr Außenminister Steinmeier, sicher gibt es kaum ein Land der Welt, das Sie nicht kennen. Hier eine Karte aus dem friedlichen Marokko. Ich dachte: mögen Sie mit Schritt und Tritt sicher ins Ziel kommen und Bundespräsident werden!“

Außenminister antwortete handschriftlich

Steinmeier hat handschriftlich geantwortet: „Liebe Bücherkinder, vielen Dank für eure Postkarten und die lieben Grüße. Ich wünsche Euch alles Gute für das neue Jahr und viel Spaß beim neuen Projekt. Ich bin schon heute auf Euer Buch und Eure Geschichten gespannt. Wie Ihr habe ich auch einige Geschichten aufgeschrieben. Vielleicht gefällt Euch die eine oder andere.“

Was für Geschichten das waren? Steinmeier hatte sein Buch beigelegt, „Flugschreiber: Notizen aus der Außenpolitik in Krisenzeiten.“ Das ist nicht unbedingt der Stoff, mit dem man Martin vom Fußballplatz holt – doch Steinmeier kam persönlich vorbei, er sagte den Kindern: „Auch ich habe früher lieber Fußball gespielt als Bücher gelesen, ich war genau wie Martin.“ Martin wurde rot, halb geehrt und halb verlegen. Armin Schubert resümierte: „Herr Steinmeier hat eine tolle Handschrift, das hat den Kindern imponiert, seither ist ihre eigene viel besser geworden.“ Schubert ist Pädagoge, sein Glück bemisst sich am Fortschritt.

Das Projekt der „Bücherkinder“ findet prominente Anerkennung, nicht nur bei Steinmeier – Loriot etwa, der gebürtige Brandenburger, hat Schuberts Arbeit zu Lebzeiten gewürdigt und Geld gespendet. Denis Scheck, der bekannte Buchkritiker, ließ sich begeistern und sagte zu, im März 2020 auf der Buchmesse in Leipzig das neue Werk der Bücherkinder vorzustellen. Es wird sich um den Grafiker Klaus Ensikat drehen, nachdem die älteren, jährlich erstellten Ausgaben von Arno Mohr, Werner Klemke und Eulenspiegel inspiriert waren.

Die Stasi sagte: „Zu westlich-alternativ!“

Die Bücher sind kleine Kunstwerke, aufwändig gebunden, leidenschaftlich gestaltet, sorgfältig von den Kindern formuliert. 50 Exemplare drucken sie jedes Jahr vom neuen Projekt, die werden nicht verkauft, sondern gehen vor allem an die Kinder und Freunde. Gut 5000 Euro kostet die Arbeit der Bücherkinder pro Schuljahr. Es ist mühsam, das Geld zu besorgen. Das Brandenburger Kulturministerium sagte, es sei ein Schulprojekt, das solle die Schule bezahlen. Mal gab es Lotto-Mittel aus dem Bildungsministerium, dann hat ein Förderer der Bücherkinder zehn Ausgaben an Geschäftsfreunde verkauft, als Benefizaktion, er nahm pro Buch 500 Euro ein. Der Etat fürs Jahr war wieder mal gesichert. Doch wie lange klappt das noch?

„So lange ich bei Verstand bin, sollen meine Blütenträume gedeihen“, sagt Armin Schubert, so gelassen, als lohne es sich nicht, die Seelenruhe für die Sorge um das Geld zu opfern. „Ich bin ein Prometheus“, glaubt er, ein Vorausdenkender. Prometheus stahl Zeus, dem Göttervater, das Feuer, und brachte es den Menschen – ein Akt der Aufklärung. Zeus hat ihn dafür bestraft und ihn an einen Felsen gebunden, wo ihm ein Adler die Leber auffraß.

Armin Schubert wirkt nicht so, als würde er sich fürchten, auch nicht vor einer Strafe. Zehn IMs der Stasi hatten über ihn berichtet. Er sei „westlich-alternativ, zu kirchennah!“ Doch das Beste hatte er sich in der DDR nicht nehmen lassen – die Bücher. Er hat sie aufgesogen. Er sieht sie als Waffe gegen den Stumpfsinn. „Kunst und Kultur haben uns in der DDR geholfen, uns von der Diktatur zu befreien.“ Er schaut mit festem Blick auf seine Bücherwand. Und lächelt.

Von Lars Grote