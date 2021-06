Aschenbrödel-Schauspielerin Libuše Šafránková im Alter von 68 Jahren gestorben

Potsdam

Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das meldete der tschechische TV-Sender CNN Prima News unter Bestätigung des Sohns der Schauspielerin, Josef Abrhám, am Mittwoch.

Šafránková war vor allem durch die Hauptrolle in dem Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bekannt geworden. Der Film, eine Koproduktion der damaligen CSSR und der DDR von 1973, erreicht vor allem in Deutschland Kultstatus. Noch heute lockt der Streifen in der Zeit um Weihnachten regelmäßig Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Im vergangenen Jahr wurde das Märchen allein neunmal auf Programmen der ARD ausgestrahlt.

Von Antonin Moskalyk für das Aschenbrödel entdeckt

Libuše Šafránková spielt in dem Film nach dem gleichnamigen Filmadaption von Bozena Nemcová sowie des „Aschenputtels“ der Gebrüder Grimm das Aschenbrödel, das von der grausamen Stiefmutter drangsaliert wird. Schließlich kommt ein Prinz und befreit die Unglückliche. Die Rolle war der Durchbruch für die damals 20-jährige Nachwuchsschauspielerin. Entdeckt hatte sie der Regisseur Antonin Moskalyk, dem sie ein Jahr zuvor ihre erste Filmrolle in der Literaturverfilmung Babicka (Die Großmutter), ebenfalls von Bozena Nemcova, verdankte.

Mit ihrer Aschenbrödel-Rolle wurde Šafránková zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen in Tschechien. Der Preis war, dass sie lange auf Märchenrollen festgelegt wurde. Es folgen Filme wie „Die kleine Meerjungfrau“ (1976) und „Prinz und Abendstern“ (1978). Noch 1993 verkörperte sie das Glück in dem Märchenfilm „Wettstreit im Schloss“.

Šafránková spielte in einer Komödie über Donald Trump

Mit zunehmendem Alter bekam sie auch Charakterrollen, etwa 1996 in dem Drama „Kolya“. Der Streifen wurde als bester Fremdsprachiger Film mit einen Oscar ausgezeichnet. Seit 2000 war Šafránková vor allem im tschechischen Fernsehen zu sehen, so etwa 2017 in „Sam doma s Donaldem Trumpem“, einer Komödie über den 45. US-Präsidenten Donald Trump.

Libuše Šafránková, die mit dem Schauspieler Josef Abrham verheiratet war, litt an Lungenkrebs. 2015 musste sie sich deshalb bei der Verleihung der tschechischen Verdienstmedaille von ihrer Schwester, der Schauspielerin Miroslava Šafránková vertreten lassen. Am Mittwoch ist Libuše Šafránková in Prag gestorben.

Von Mathias Richter