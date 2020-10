Kultur in Potsdam - Energie in Bildern: So ist die neue Ausstellung von Barbara Raetsch im Kunstwerk Potsdam

Barbara Raetsch hat ihre neue Ausstellung „Heimspiel“ genannt. Zu sehen ist sie ab dem 4. Oktober im Kunstwerk in Potsdam. Für die MAZ sprach sie schon vor der Vernissage über die Kraft ihrer Bilder und ihre eigene Schaffenskraft.