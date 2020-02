Erinnerung an Erwin Hahs

Zernsdorf

Noch lässt der bereits vor einigen Jahren angekündigte große Katalog zum Werk des Zernsdorfer Künstlers Erwin Hahs auf sich warten. Doch dessen Hauptautorin Angela Dolgner hat nun einen lesenswerten Beitrag für einen anderen Katalog verfasst: „Wege in die Moderne zwischen den beiden Weltkriegen“ heißt dieser und begleitet gleichnamige Ausstellung im Winckelmann-Museum in Stendal. Neben zahlreichen Werken von Erwin Hahs sind außerdem Arbeiten von Hermann Klumpp und Walter Wilhelm dort zu sehen und auch im Katalog abgebildet.

Verbindung zu Winckelmann

Allesamt Künstler, die auf den ersten Blick wenig mit Johann Joachim Winckelmann, dem im 18. Jahrhundert wirkenden Begründer der klassischen Archäologie und Wegbereiter des Klassizismus, gemein haben. Und doch, das stellt Hahs-Kennerin Angela Dolgner schnell klar, gibt es über rein biografische Etappen hinaus eine enge Verbindung zu Winckelmann. Hahs wirkte ab 1942 als Kunsterzieher am Winckelmann-Gymnasium in Stendal. Im November ’42 schreibt Hahs in seinem Tagebuch: „Ich bin in diesem Tagen so glücklich, weil ich mir einen neuen Geist erobert habe. Winckelmann.“ Tatsächlich entstehen in jener Zeit so einige von der Antike und ihren Mythen inspirierte Werke.

So porträtierte Erwin Hahs sich selbst im Jahr 1939. Damals war sein Leben sehr entbehrungsreich. Quelle: Privat

Als Hahs die Stelle in Stendal antrat, war der Alltag seiner jungen Familie von finanziellen Sorgen überschattet. Der 1887 in Berlin geborene Künstler hatte bis Juni 1933 an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle gelehrt. Zusammen mit elf Kollegen wurde ihm gekündigt – begründet worden sei dies mit Sparmaßnahmen, zeigt Angela Dolgner auf. Tatsächlich war Hahs bereits seit 1930 angegriffen worden, nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler wurde er in der Presse öffentlich diffamiert. „Dadaist und Bolschewist von Giebichenstein“ hieß es damals über ihn. Er verlor wichtige Auftraggeber, wurde arbeitslos. Wandbilder von ihm wurden zerstört. Bevor er nach Stendal kam, arbeitete er als Restaurator bei Linz.

Die Arbeit mit Kindern war für ihn Neuland

Seine Frau Iris Hahs-Hofstetter hatte bei ihm in Halle studiert, 1932 heirateten sie, die erste Tochter kam 1935 zur Welt, die zweite 1940. In jener Zeit malte er vor allem Porträts oder Blumenstillleben, in der Hoffnung, diese leichter verkaufen zu können. Ein früherer Kollege vermittelte ihm die Stelle in Stendal. Mit Kindern, stellt Angela Dolgner fest, hatte er bis dato noch nicht gearbeitet: „Ich hoffe, daß ich die Kraft habe, diese Jugend zu einem klaren Urteil über die Kunst und ihre charakterliche Aufgabe zu erziehen“, schrieb er in seinen ersten Tagen als Kunsterzieher in sein Tagebuch.

In der Sammlung der Berliner Nationalgalerie befindet sich Erwin Hahs’ wohl bedeutendstes Werk, entstanden ist es 1944 in Stendal: „Das große Requiem“ ist derzeit ebenfalls im Winckelmann-Museum zu sehen. Vor vier Jahren war es im Hamburger Bahnhof in Berlin in „Die schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung. 1933–1945“ ausgestellt und zuvor restauriert und eingehend untersucht worden. Röntgenaufnahmen bestätigten damals eine alte Vermutung: Dass sich unter dem Gemälde ein Hitler-Porträt befindet. Hahs musste 1944 für die Aula des Gymnasiums ein solches Porträt malen. Das aber missfiel den Auftraggebern und wurde kurz nach der feierlichen Enthüllung wieder entfernt – „wegen Beleidigung des Führers“, hieß es dazu. Hahs nutzte die Leinwand für sein „großes Requiem“, das er sich so vorstellte: „Ein Jüngling steht groß im Bilde, er beherrscht den Vordergrund. Er löscht eine Fackel auf einem Opferstein. Ihn umgibt ein domartiger Raum mit zerstörten Wänden.“ Das Gemälde konnte in den vergangenen Jahren auf mehreren größeren Ausstellungen gezeigt werden.

Zahlreiche Grafiken werden gezeigt

In Stendal liegt der Fokus bei den drei für „Wege in die Moderne“ ausgewählten Künstlern auch auf grafischen Arbeiten. Ein kraftvolles Selbstbild von Erwin Hahs, ein Holzschnitt, von 1919 ist dabei, der heute zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört. In geometrische Formen aufgelöste Stillleben oder Hallesche Impressionen wurden von Hahs ausgewählt, außerdem Bilder, in denen geschwungene Linien spannungsvolle Flächen bilden. Hier hat er teils auch mit Lacken gearbeitet. Einige Werke gemahnen im Titel an Musik – heißen „Die große Symphonie V“ oder „Symphonie in Moll“ – und entwickeln ganz eigene Rhythmen. Mit Industrielacken habe Hahs bereits seit 1925 experimentiert, so Angela Dolgner. Für sie zählen insbesondere jene Lackbilder „zu den wichtigsten und wertvollsten Beispielen abstrakter Kunst der Zwischenkriegszeit“. Die gewisse Transparenz und dass Lack anders fließt, reizten den Künstler ungemein.

Der Katalog „Wege in die Moderne“ ist im Imhof Verlag erschienen und kostet 24,95 Euro. Quelle: Verlag

Die in seiner Stendaler Zeit entstandenen Bilder empfindet Dolgner trotz der zumeist unverfänglichen Sujets als durchaus bedrückend. Ein Bild jedoch, ein Aquarell mit einer Badeszene am Arendsee, steche hervor. Es entstand 1944, als seine Familie endlich zu ihm nach Stendal übersiedeln konnte, wo er ab 1942 allein wohnen musste.

Hahs lebte ab 1956 in Zernsdorf

1956 ging die Familie nach Zernsdorf. Dort starb Erwin Hahs im Jahr 1970. Dass heute eine Straße seinen Namen trägt, eine weitere den seiner Frau, dass es eine Ausstellung in Königs Wusterhausen gab, ist nicht zuletzt das Verdienst von Erwin Hahs’ Tochter Gabriele Winter und ihres Mannes Jürgen. Unermüdlich mühten sie sich viele Jahre um Anerkennung für das Künstlerpaar. Ein Katalog wie der zu „Wege in die Moderne“, natürlich die Ausstellung in Stendal im Winckelmann-Museum selbst sind besondere Würdigungen für eine überaus spannende und produktive Künstlerpersönlichkeit. Der große Katalog, für den Angela Dolgner schon beachtliche Entdeckungen machen konnte, soll übrigens nun endlich in diesem Jahr erscheinen. Im Rahmen der Ausstellung wird sie am 11. März in Stendal über Hahs referieren.

Die Ausstellung dort läuft noch bis zum 22. März.

Von Karen Grunow