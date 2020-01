Das Ende des Stummfilms: Diese historischen Ereignisse prägen die neuen „Babylon Berlin“-Folgen

Potsdam

In den Studios von Neubabelsberg, gleich vor den Toren Potsdams, wo die hübschen Villen stehen und der schöne Schein fürs Kino produziert wird, geht den Goldenen Zwanzigern der Atem aus. September 1929, in vier Wochen stürzt die Börse ab. Und gerade fällt ein Scheinwerfer zu Boden, den jemand böse präpariert hat, er begräbt die Diva unter sich und tötet sie.

Die dritte Staffel von „ Babylon Berlin“ beginnt an diesem Freitag auf dem Pay-TV-Sender Sky, sie ist ein Abgesang auf eine gute alte Zeit, die sich mit Macht gegen die schlechte alte Zeit des Ersten Weltkriegs aufgelehnt hat.

Man kann die Bilder noch so sehr polieren, es lässt sich trotzdem nicht mehr übersehen: Die Politik funkt 1929 wie ein Störsender hinein ins Land, die Zeiten werden unruhig. Wie lässt sich Arbeitslosigkeit oder die Inflation bewältigen, lautet die Frage. Die Antwort spitzt sich auf das Wort „Faschismus“ zu.

Die Frage in Neubabelsberg, zumindest in der Variante von „ Babylon Berlin“, ist eher dem Augenblick geschuldet: Wer hat den Scheinwerfer gelockert, damit er auf die Diva fällt? Der fiktive Film, der hier gedreht wird, heißt „Dämonen der Leidenschaft“. Die Figuren der Serie folgen den Spuren des Mordes, sie steigen hinein in einen Sumpf aus Drogen, Korruption, Kunst und Extremismus.

Dieses Neubabelsberg, wo 1912 das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt gegründet wurde, blickt auf den Mord – und schaut auf eine Zeitenwende, die nach Opfern giert. Denn der Stummfilm verschwindet und der Tonfilm fasst Fuß.

Erfolgreiche Schauspieler – auch das thematisiert die Serie mit der neu eingeführten Rolle von Meret Becker – wurden arbeitslos, weil es plötzlich eine Disziplin gab, die sie nicht beherrschten: das Sprechen vor der Kamera. Bitter für die Künstler, zumal der Sprung zum Tonfilm nicht zwangsläufig kam. Der Stummfilm war mit sich zufrieden, den Leuten fehlte nichts, keiner spürte einen Mangel.

Meret Becker spielt in der neuen Staffel einen alternden Stummfilm-Star. Quelle: Frédéric Batier X Filme Creative Pool, ARD Degeto, WDR, SKY, Beta Film 2019

Das stumme Kino hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg global als populärstes Unterhaltungsmedium etabliert. Denn stumm hieß eben nicht: geräuschlos. Eine musikalische Begleitung der Vorführungen war selbstverständlich. Die „ Babylon“-Szenen, die in den Babelsberger Studios spielen, zeigen riesige Mikrofonkräne. Da die Musik der ersten Tonfilme live aufgezeichnet werden musste, sitzt ein Orchester mit im Studio.

Noch um 1925 stand der Stummfilm auf dem Gipfel seiner Ausdruckskraft, wie sich an den expressionistischen Werken zeigte, die in den Studios von Neubabelsberg entstanden. Für den Science-Fiction-Stummfilm „Metropolis“ von Fritz Lang entstand 1926 in Neubabelsberg das größte Filmatelier Europas, 5400 Quadratmeter groß und 14 Meter hoch, die heutige Marlene-Dietrich-Halle.

Auch Fritz Langs Klassiker „Metropolis“ entstand in Babelsberg. Quelle: arte

Das Jahr 1929, in dem die dritte Staffel von „ Babylon Berlin“ spielt, war auch im echten Studio nahe Potsdam eine künstlerische Sternstunde des Stummfilms. Lang drehte seinen zweiten Science-Fiction, „Frau im Mond“ und Josef von Sternberg arbeitete am Kinohit „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich.

Die Dietrich schaffte den Sprung zum Tonfilm, was man nicht von allen sagen kann. Der Tonfilm kam 1927 wie eine Laune auf die Welt – nicht in Potsdam, sondern in Hollywood, wo sie sich stets am Schneller, Höher, Weiter, in diesem Falle eben auch am „Lauter“ orientierten.

Vom Stummfilm- zum Tonfilmstar: Marlene Dietrich als Lola-Lola in Josef von Sternbergs Ufa-Produktion „Der blaue Engel“. Quelle: dpa

Der unerwartete Erfolg des Spielfilms „Der Jazzsänger“ („The Jazz Singer“, 1927 von Alan Crosland) löste ein „Talkie“-Fieber aus, Talk als englisches Wort für „Reden“, das den Stummfilm innerhalb weniger Jahre fast völlig verdrängte. Dieses Werk war eher ein Testballon. Wollte das Publikum den Ton? Ja, es wollte!

Da half es nichts, dass ein bewunderter Regisseur wie Charlie Chaplin den Lauf der Zeit aufhalten wollte. Durch die Sprache im Film sah er die Pantomime bedroht, er hielt sie für eine völkerverbindende Kunst und inszenierte weiter seine Stummfilmkomödien.

In „Lichter der Großstadt“ („City Lights“, 1931) setzte er auf eine rumpelnde Geräuschkulisse, um den Tonfilm zu parodieren. Sein Widerstand konnte nicht ewig währen: In „Moderne Zeiten“ („Modern Times“, 1936) ließ er den Tramp eine Form von Fantasie-Esperanto sprechen.

Der Unterweltboss „Der Armenier“ tritt in den neuen Folgen als Film-Investor in Erscheinung, dessen Dreharbeiten von einem mysteriösen Phantom boykottiert werden. Quelle: Frédéric Batier X Filme Creative Pool, ARD Degeto, WDR, SKY, Beta Film 2019

Jene aber, die nicht bühnenreif sprachen, nicht mal Fantasie-Esperanto, fielen durchs Rost. Das Publikum liebte den Tonfilm, doch der wurde von Freunden der verflossenen Ära als „Tod des Künstlers“ beschimpft. Viele Schauspieler verloren weltweit ihre Arbeit. Manche hatten eine quietschige oder unangenehme Stimme, andere lispelten oder sprachen die Sprache der Länder nicht, in denen sie drehten.

Selbst Emil Jannings, erster deutscher Oscargewinner im Jahre 1929, musste seine Hollywood-Karriere beenden, die er nach erfolgreichen deutschen Jahren in der Weimarer Republik 1926 begonnen hatte. Sein Englisch war zu schlecht, um die Arbeit in Amerika fortzusetzen. Immerhin nahm ihn das deutsche Publikum erneut mit offenen Armen auf.

„Das Gequietsche verdirbt das Gehör“

Künstler riefen zum Protest auf, der Tonfilm sei „Kitsch“ oder „wirtschaftlicher und geistiger Mord“, und „seine Konservenbüchsenapparatur klingt kellnerhaft, quietscht, verdirbt das Gehör und ruiniert die Existenz der Musiker und Artisten“. Die Polemik nutzte nichts, allein in Deutschland wurden 12.000 Musiker arbeitslos, die vorher vor allem in Kino-Orchestern gespielt hatten.

In den Studios von Neubabelsberg hatten sie ab 1933 deutlich andere Sorgen. Ja, sie hatten Tonprobleme, doch die waren humanistischer Art: Die Nationalsozialisten drehten hier hetzende Propagandafilme wie „Jud Süß“ (1940), doch auch Unterhaltungsfilme wie „Die Feuerzangenbowle“ (1944) entstanden an diesem Ort. Als Neubabelsberg 1939 ein Teil von Potsdam wurde, unter dem Namen Babelsberg, sprach niemand mehr vom Stummfilm.

Von Lars Grote