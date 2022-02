Berlin

Wie ein wildes Tier geht die 35-jährige Margaret auf ihre Mutter los. Zwei Männer versuchen sie dabei festzuhalten. Erfolglos. Die Kamera hält drauf, das Publikum bekommt die Szene in Zeitlupe serviert, dazu klassische Klaviermusik. Einen ungewöhnlichen und doch sehr stimmigen Einstieg hat Regisseurin Ursula Meier für ihren Berlinale-Wettbewerbsbeitrag „La Ligne“ gewählt.

Schon 2012 hat die französisch-schweizerische Filmemacherin in Berlin mit „L’enfant d‘en haut“ (Winterdieb) eine Mutter-Kind-Beziehung seziert. Und den silbernen Bären geholt. Auch dieses Mal schafft sie emotionale Höhepunkte, die dem Publikum in den Magen fahren und vielleicht auch die Berlinale-Jury bewegen.

Die Mutter in der Opfer- und der Täterrolle

Denn Margaret ist wütend auf die Welt. Vor allem auf ihre Mutter. Die hat sie sehr jung geboren – und ihr die Solokarriere als Pianistin geopfert. Dafür fordert sie Dankbarkeit. Lebenslang. Doch Margaret ist dazu nicht bereit. Sie hält ihren Mund nicht und rammt weg, was sich ihr in den Weg stellt. Die Polizei verbietet ihr deshalb, sich drei Monate lang ihrer Mutter zu nähern. 100 Meter Abstand zum Haus des Opfers sind einzuhalten.

Das fällt schwer, denn Margaret kümmert sich mehr um ihre 13-jährige Schwester als die Mutter. Die ist mit sich und ihren Liebhabern beschäftigt. Und durch Margarets Angriff zudem auf einem Ohr ertaubt. Das ermöglicht es ihr, sich wieder und wieder in der Opferrolle zu suhlen.

Auch wenn Margaret leidet, ihre kleine Schwester ist das eigentliche Opfer. Sie will das Bindeglied sein, wünscht sich für die Mutter einen Mann, der diese ewig liebt und möchte, dass alle sich gut verstehen. Wie bei Eltern, die sich getrennt haben, versucht der Teenager, es allen Seiten recht zu machen: Sie malt auf Wunsch der Mutter einen blauen Bannkreis ums Haus. Übt im Winter mit Margaret an der Linie singen und sucht immer häufiger und länger Trost in der Zwiesprache mit Gott. Ihre junge Seele droht an dem Konflikt zu zerbrechen…

Ursula Meier hat ein starkes Stück Kino mit nach Berlin gebracht: Wie zerstörerisch der Egoismus von Eltern sich auf die Kinder auswirkt, bringt sie schonungslos und emotionsgeladen auf die Leinwand. Ein packender Wettbewerbsbeitrag.

Von Barbara Breuer