Es muss irgendwie ansteckend gewesen sein: Der Großvater von Eric Gales spielte in der Band der Blues-Legende Howlin’ Wolf. Gales selbst konnte frühzeitig nicht nur die Gitarre gut halten, sondern ihr auch großartige Töne entlocken. Wie gut der Musiker ist, kann man am Dienstag in seinem Berliner Konzert hören.