Potsdam

Gab es etwas Lustiges in diesem Corona-Jahr? „Wetten, dass...?“ vielleicht? Der Grundton 2021 war eher grau, dafür blinkt die Ampel bunt.

Karl Lauterbach

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Dieser Name ist inzwischen ein Begriff, der hinausweist über seinen Träger: Lauterbach, das ist der Wandel von der Fliege hin zum offenen Hemd, von der professoralen Rede vor den Mitgliedern des Bundestages hin zum Talkshow-Ton in Turnschuhen. Nein, Turnschuhe würde der Virologe und Gesundheitsminister Lauterbach nicht tragen, da liegt die Schmerzgrenze des Mannes. Er galt als Nervensäge, als Pedant und Eigenbrötler, wegen der Korinthenkackerei ist er gescheitert auf dem Weg zum SPD-Vorsitz. Er hat sich nicht gewandelt, doch die Welt ist mittlerweile eine andere: In Zeiten einer Pandemie hört man nun auf die Nerds, auf Leute, die nicht cool sind, aber ein Mikroskop zu Hause haben.

Wetten, dass...?

Thomas Gottschalk in der ZDF-Unterhaltungsshow Wetten, dass.. im November Quelle: Frederic Kern via www.imago-images.de

Es war die bunte Familiensendung aus der Vorzeit, in der ein Moderator wie ein Sonnenkönig auf die Bühne stieg, Stiefel aus Krokodilleder, Anzug aus Dinosaurierhaut... Oder täuscht uns die Erinnerung? Auch der Grund der Sendung ist nicht mehr ganz deutlich, ein Jubiläum zum 40., zum 100. oder zum 5000. Geburtstag. Thomas Gottschalk kennen wir noch aus dem Neolithikum, der Jungsteinzeit, und er hat genau wie damals durch die Show geführt: angenehm desinteressiert, mondsüchtig lächelnd, die Namen junger Frauen merkt er sich noch immer nicht. Wir waren grenzenlos begeistert, weil da wieder dieser Onkel stand, der uns doch früher immer Süßigkeiten schenkte. Und wieder hat er Bonbons im Gepäck gehabt. Keine Spritzen. Keine Vakzine. Keine Inzidenzen. Aber die Einschaltquote war ähnlich hoch.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welle

Bei der vierten Corona-Welle sagt man jetzt, wenn bald noch eine fünfte kommt, dann ist der Ofen aus, dann geht nichts mehr. Bei der dritten Welle sagte man, eine vierte schaffen wir nicht mehr, es fehlt die Fantasie, wie das gelingen kann. Bei der zweiten dachten wir, jetzt echt noch eine neue Welle, nach der schlimmen ersten? Schon bei der ersten hatten wir ja kaum noch Luft, wir sahen Zelte und Ziele davonschwimmen. Wenn wir dereinst in der siebten Welle stecken, wissen wir, dass eine Welle irgendwann auch wieder abklingt – doch wir werden dann verstanden haben, dass wir nicht mehr streng von Lebensläufen sprechen sollten, sondern von der Lebensbrandung. Denn es ist ja längst kein Lauf mehr, der unser Leben ordnet, es ist ein Abwehrkampf, mit dem wir uns gegen die Wucht der Brandung wehren.

Präsenzunterricht

Reden wir vom Gegenteil: Der Nicht-Präsenzunterricht ist familiär gesehen der Ernstfall. Dann muss das Kind zu Hause lernen, was den Eltern, obwohl sie immer auf die Lehrer schimpfen, auch nicht recht ist. Denn in der Schule präsent zu sein, heißt, den Ort zu wechseln für das Lernen, was dem Lernen sehr behilflich ist. Immer alles in der Küche regeln, kochen, küssen, kreativ sein, das ist ruinös, als erstes geht das Küssen drauf. Und wird ersetzt durchs Kämpfen. Für Erwachsene heißt die Diagnose „Homeoffice“, sie wird demnächst auf vielen Krankenscheinen stehen. Weil unsere ständige Präsenz zu Hause für uns selbst kaum noch erträglich ist.

Ampel

Quelle: Christoph Hardt via www.imago-images.de

Ein Wort, das jetzt politisch ausgeleuchtet wird. Doch schauen wir auf seine ursprüngliche Nutzung als Verkehrsleitmittel, das im Bußgeldkatalog geschützt ist: „Von einem einfachen Rotlichtverstoß wird ausgegangen, wenn die Ampel überfahren wird und dabei weniger als eine Sekunde Rot ist. Die Folge: 90 Euro Bußgeld und ein Punkt im Verkehrseignungsregister in Flensburg. War die Ampel länger als eine Sekunde Rot, so spricht man von einem qualifizierten Rotlichtverstoß: 200 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Hinzu kommt ein Monat Fahrverbot. Es gilt: Bei Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer (wir fügen hinzu: und anderer Koalitionspartner) oder Beschädigungen steigt die Höhe des Bußgeldes auf bis zu 320 Euro.“ Dies ist ein Hinweis, dass ein Regierungsbündnis in der Lage sein muss, innezuhalten und nicht vorzupreschen. Keinen Start mit röhrendem Motor (gemeint ist der Porsche-Fahrer Christian Lindner)!

Armin Laschet

Armin Laschet. (CDU), Quelle: Michael Kappeler/dpa

Er hat uns die Kunst des Verlierens gelehrt, ohne daraus wirklich eine Kunst zu machen. Denn wenn man diesen Mann nun reden hört, nach seiner Niederlage, dann klingt das auch nicht anders, als hätte Alemannia Aachen (sein Heimatverein) gegen Düren (liegt gleich um die Ecke) mit 1:2 verloren. Er nimmt das alles nicht so ernst, beim nächsten Mal läuft’s besser… Sein Optimismus gilt als aufreizend in einer Zeit, in der nicht das Gemüt zum Ziel führt (das war zu Zeiten Willy Brandts mal so), sondern wo die Twitter-Leute jedes Grinsen auf die Probe stellen, und wehe, dieses Grinsen ist nicht beinhart motiviert. Wenn Grinsen, dann bitte „schlumpfig“ (wie Markus Söder das Gewinnergrinsen von Olaf Scholz nennt).

Europameister Italien

Italien ist Europameister. Quelle: Frank Augstein/dpa

Gerade die Italiener, die von Corona im Norden ihres Landes so massiv getroffen wurden, haben die Europameisterschaft im Fußball gewonnen. Gegen England, das alles dafür tat, um das Ende von Corona zu beschwören. England (oder besser: seine Regierung) feierte den Freedom-Day, den Tag, an dem die Freiheit wiederkam, als sei die Pandemie mit kalendarischen Mitteln, quasi als Terminsache, zu stoppen. Doch dann verloren sie das Endspiel – und einige Fanatiker beleidigten in Netzwerken die schwarzen Spieler, weil sie ihre Elfmeter verschossen. Wir spürten, das Leben wird nicht besser, nur weil eine Pandemie für eine Weile als erledigt gilt.

Gendern

Quelle: Maz

Es gibt Corona, es gibt Hochwasser, es gibt einen neuen Kanzler. Aber das, was die Menschen am meisten aufregt, ist das „-innen“. Wer einfach mal laut „-innen, -innen, -innen!“ ruft, weil es raus muss, als Zeichen von Überdruss und Unverständnis, als Persiflage, weil er/sie das Gendern, die Nennung beider Geschlechter, für umständlich und übertrieben hält, der kriegt Applaus. Oder massiven Gegenwind. Niemanden lässt das kalt. Warum? Ist es nicht höchste Zeit, dass die Mädchen und Frauen in der Alltagssprache „abgebildet werden“, wie das heute heißt? Es ist kein gutes Zeichen, wenn einem/einer wegen der Genderei die Sicherung durchbrennt. In zehn Jahren sagen sowieso alle: Kluges, elegantes Gendern ist doch ganz normal und wichtig, warum haben wir uns 2021 eigentlich so aufgeregt?

Dritte Impfung (Boostern)

Beim dritten Mal wirkt alles wie Routine, man hält beim Boostern im Impfzentrum die Augen auf, ob man vielleicht Bekannte trifft, womöglich sieht man eine alte Ärztin wieder (wissen Sie noch, damals, Biontech, erste Impfung?). Aber hinter Masken waschen sich die Ähnlichkeiten aus, es scheint nicht mehr erkennbar, wer ist wer, doch wer hier eine Spritze hält, der ist ganz sicher Ärztin oder Arzt. Die Welt teilt sich in Schattenrisse ein, es reicht die Silhouette, um zu sehen, wer hier gibt und wer hier nimmt. Bei der vierten Impfung wird es dann ein Veteranentreffen. Spritzen sind die Waffen unserer Zeit.

Von Lars Grote