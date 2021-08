Potsdam

In wenigen Tagen wollen sie von Dresden aus nach Bayern aufbrechen. Eine Hütte in den Alpen ist gebucht, neue Wanderstiefel sind gekauft: „Kein Internet, kein Fernsehen, keine Ablenkung“ haben sich Rahel und Peter für ihren Urlaub gewünscht. Abstand bekommen von den krassen Botschaften über das Virus, das langsam alle Lebensbereiche zersetzt. Die Natur genießen, Zeit finden, in Ruhe über ihre angeschlagene Beziehung zu sprechen.

Daniela Krien erzählt von einer kaputten Ehe

Doch dann klingelt das Telefon und der Besitzer des Feriendomizils teilt ihnen mit, dass das Haus in den Bergen einem Brand zum Opfer gefallen und für immer zerstört ist: Es brennt, das spürt der Leser sofort, an allen Ecken und Enden, und es wird Rahel, aus deren Sicht die Geschichte einer kaputten Ehe erzählt wird, unendlich viel Mühe kosten, zu verstehen, was vor sich geht, und darüber nachzudenken, ob es sich noch lohnt, in der Asche der verbrannten Gefühle nach Resten zu suchen, aus denen eine neue Liebe gedeihen könnte.

Seit die in Leipzig lebende Daniela Krien mit „Die Liebe im Ernstfall“ einen internationalen Bestseller geschrieben hat, in dem sie kunstvoll die Schicksale verschiedener Menschen mit ihren Alltags- und Liebes-Problemen verflochten hat, ist die Hoffnung groß, der Autorin möge es abermals gelingen, eine Geschichte und Figuren zu kreieren, die Wahrhaftigkeit und Intimität, Distanz und Nähe symbiotisch vereinen.

Daniela Krien: Der Brand. Quelle: Verlag

Vielleicht war die Erwartung des Publikums zu mächtig und der Anspruch der Autorin, literarisch etwas ganz Besonderes abliefern zu müssen, zu erdrückend: „Der Brand“ wirkt oft bemüht und die Figuren wie auf dem literarischen Zeichenbrett mit dem Lineal konstruiert. Und wenn’s nicht weitergeht, hilft der Zufall: Kaum hat Rahel die Nachricht von der abgebrannten Ferienhütte erhalten, klingelt das Telefon erneut. Ruth, eine alte Freundin, bittet um Hilfe. Ihr Mann, der Künstler Viktor, hat einen Schlaganfall erlitten und ist zur Reha an die Ostsee verfrachtet worden. Weil Ruth ihrem Mann nahe sein möchte, bittet sie Rahel und Peter für drei Wochen auf ihren Bauernhof in der Uckermark zu kommen und dort auf die Tiere aufzupassen.

Verunsicherungen nach Corona

Die Auszeit auf dem Hof, der zugleich Kunstrefugium ist und allerlei Geheimnisse bereithält, wird für das Dresdner Ehepaar zu einer Reise in verborgene Gefühlslandschaften, ein Abstieg in verdrängte Ängste einer verunsicherten Existenz in Zeiten von Corona und korrektem Sprachgebrauch.

Rahel arbeitet als Psychologin und Gesprächs-Therapeutin, kennt die Fallstricke der Verdrängung, die Schmerzen des Vergessens. Sie wird die Zeit auf dem Bauernhof dazu nutzen, sich ihren Kopf zu zerbrechen, warum die Ehe nach 30 Jahren erschlafft ist, Peters Humor „nun öfter ins Zynische“ kippt, „an die Stelle ihrer lebhaften Gespräche“ eine „distinguierte Freundlichkeit getreten“ ist: „Damit einhergehend, und das ist das Schlimmste, hat er aufgehört, mit ihr zu schlafen.“ Die beiden werden heftig streiten und viele Flaschen Rotwein trinken, sie werden die Kurzbesuche ihrer erwachsenen Kinder aushalten, die ihre eigenen Probleme mitbringen und bei ihren Eltern abladen.

Zur Person Daniela Krien, geboren 1975, wuchs in Jena und im Vogtland auf. In Leipzig studierte sie Kultur-, Kommunikations- und Medien-Wissenschaften. Seit 2010 ist sie freie Autorin und lebt mit ihren zwei Töchtern in Leipzig. Nach zwei mäßig erfolgreichen Büchern – dem Roman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ (2011) und dem Erzählband „Muldental“ (2014) – landete sie mit „Die Liebe im Ernstfall“ 2019 einen Bestseller. Der Roman wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. 2020 erhielt Krien den Sächsischen Literaturpreis. „Der Brand“ erscheint bei Diogenes, 272 Seiten, 22 Euro.

Die zu Wutausbrüchen neigende und sexuell frustrierte Rahel wird verstehen müssen, dass Erotik für den vergeistigten Literaturwissenschaftler Peter nur eine Nebensache ist. Er kann es nicht verwinden, dass er von seiner Frau, als er ihre Unterstützung am nötigsten hatte, nur schulterzuckendes Unverständnis erhielt: In einem seiner Seminare hatte er eine Studentin mit multiplem Geschlechtsverständnis als „Frau“ (so wie es in der Teilnehmerliste vermerkt war) angesprochen und für einen Aufschrei der Empörung gesorgt. Gebrandmarkt als Macho, musste er in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm ertragen und sich vor Uni-Ausschüssen für sein „unsensibles Verhalten“ rechtfertigen und zusagen, in Zukunft mehr Rücksicht auf Gender-Sternchen zu nehmen.

Das Dickicht der Probleme wird nicht kleiner, als die in Viktors Werkstatt herumstöbernde Rahel Skulpturen und Zeichnungen entdeckt, auf denen sie sich selbst wieder erkennt. Ist Rahel, die ihren Vater nie kannte, vielleicht Viktors Tochter? Die Wahrheit ist ein weites Feld, die Lüge ein sanftes Ruhekissen.

Von Frank Dietschreit