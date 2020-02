Potsdam

130 Jahre nach seinem Tod bricht Van Gogh noch immer Rekorde. Am Sonntag endete die Ausstellung „Van Gogh. Stillleben“ im Museum Barberini. In rund drei Monaten bestaunten insgesamt 165.000 Besucher die Werke des niederländischen Malers und Zeichners. Die Ausstellung ist somit seit Museumseröffnung im Jahr 2017 die bislang besucherstärkste Ausstellung des Hauses, teilt das Museum mit.

Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini freut sich über das große Interesse an der Ausstellung, die selbst die Picasso-Ausstellung in den Schatten stellt: „Und dies auf nur einer Etage des Museums. Um allen unseren Gästen ein angenehmes Kunsterlebnis in den sechs Sälen zu ermöglichen, hatten wir die Besuchskontingente für das Museum stark begrenzt.“ Zum Ende der Ausstellung waren die Tickets sogar für einzelne Tage ausverkauft.

Besonders bei jungen Menschen war die Ausstellung beliebt. In den drei Ausstellungsmonaten wurden über 1.200 Führungen und Workshops durchgeführt, davon 300 für Kinder- und Schülergruppen. „Somit ein Viertel aller Führungen, ein schöner Erfolg!“, sagt Westheider.

Die nächste Ausstellung zeigt vom 22. Februar bis zum 1. Juni mehr als 100 Gemälde von Claude Monet. „ Monet. Orte“ wird die bislang größte dem Künstler gewidmete Retrospektive in Deutschland.

Von Jan Russezki