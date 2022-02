Potsdam

An diesem Donnerstag geht es los. Trotz Corona findet die 72. Berlinale wieder als richtiges Filmfestival statt. Anders als im vergangenen Jahr, als die Filme nur gestreamt werden konnten und erst im Sommer für das breite Publikum zu sehen waren, werden die Streifen diesmal wieder im Kino gezeigt – unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen, versteht sich; 2G plus und Maskenpflicht, jeder zweite Platz bleibt leer.

Tickets gibt es nur online – jeweils drei Tage vor der Vorstellung. Vorbei also die Zeiten, in denen Menschen mit dem Schlafsack vorm Schalter campierten.

256 Filme in 15 Sektionen werden gezeigt, wer soll da noch den Überblick behalten? Eine kleine Auswahl.

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ des Potsdamer Regisseurs Andreas Dresen mit Alexander Scheer und Meltem Kaptan läuft im Wettbewerb. Quelle: HOEANHOEAN

Der neue Film des Potsdamer Regisseurs Andreas Dresen läuft im Wettbewerb der Berlinale. Er handelt von der Mutter von Murat Kurnaz, der nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in das Gefangenenlager von Guantanamo verfrachtet wurde. Rabiye Kurnaz (Meltem Kaptan) kämpft um ihren Sohn. Die Deutsch-Türkin aus dem Bremer Reihenhaus springt in die Weltpolitik und landet schließlich mit dem Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke (Alexander Scheer) vor dem Supreme Court in Washington. Ein mitreißender Film und typisch für Dresen, dem es wieder einmal gelingt, aus der Perspektive der sogenannten kleinen Leute zu filmen.

Wann & wo? 12.2.: 19.00 Uhr Berlinale Palast, 13.2.: 15.00 Uhr Friedrichstadtpalast, 21.00 Uhr City Kino Wedding, 14.02.: Friedrichstadtpalast, 15.2.: 14.30 Uhr Akademie der Künste, 18.2.: 21.00 Uhr Friedrichstadtpalast.

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe

„A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ mit Sophie Rois und Milan Herms ist der zweite deutsche Beitrag im Wettbewerb. Quelle: einhold Vorschneider / Komplizen Film

Produziert wurde der neue Streifen von Nicolette Krebitz zum Teil von dem Potsdamer Produzenten Peter Hartwig. „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ läuft ebenfalls im Wettbewerb und ist die berührende Geschichte einer alternden Filmschauspielerin, die sich als Sprachcoach probiert. Ihr Schützling ist ausgerechnet jener Bengel, der ihr kürzlich die Handtasche geklaut hat. Und trotzdem entwickelt sich ausgerechnet zwischen diesem ungleichen Paar Liebe. Ein leichter, ironische und zugleich leidenschaftlicher Film über gesellschaftliche Zwänge und die Rufe des Herzens. Ein Flirt mit Sophie Rois in der Hauptrolle im alten Westberlin.

Wann & wo? 13.2.: 15.30 Uhr Berlinale Palast, 15.2.: 15.00 Uhr Friedrichstadtpalast, 17.2.: 20.30 Uhr Berlinale Palast, 18.2.: 12.00 Uhr, Friedrichstadtpalast.

Wir könnten genauso gut auch tot sein

„Wir könnten genauso gut tot sein“, der Film von Natalia Sinelnikova.eröffnet die Sektion „Perspektive deutsches Kino“ Quelle: Jan Mayntz / HEARTWAKE films

Es ist der Eröffnungsfilm der Sektion „Perspektive deutsches Kino“ und er kommt aus der Werkstatt der Potsdamer Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolff. Hochschulabsolventin Natalia Sinelnikova hat eine dystopische Geschichte entworfen. Ein Hochhaus am Waldrand, in das jeder rein will, aber nicht jeder reinkommt. Plötzlich verschwindet der Hund des Hausmeisters und es bereitet sich überall Panik aus. Eine bitterböse Satire über eine von Angst beherrschte Gesellschaft, in der der Zusammenhalt durch äußere Feinde gefestigt wird, der aber zugleich ganz schnell wieder zerbricht.

Wann & wo? 11.2.: 18.45 Uhr International, 12.2.: 14.30 Cubix 6, 17.2.: 14.00 Uhr International, 18.02.: 11.00 Uhr International, 19.2.: 21.30 Uhr Cinemax 1 und Cinemax 2

Nelly & Nadine

„Nelly & Nadine“ – Regisseur Magnus Gertten begibt sich auf die Spurensuche und rekonstruiert die Geschichte von Nadine Hwang und Nelly Mousset-Vos (v.l.), die während der Nazi-Zeit im KZ Ravensbrück gefangen gehalten wurden. Quelle: Auto Images

Sie haben sich im Konzentrationslager Ravensbrück kennengelernt. Weihnachten 1944, als die Gefangene Nelly hörte, wie die Opernstimme Nadines erklang. Nach der Befreiung blieben sie zusammen – ein Leben lang. Regisseur Magnus Gertten hat Nellys Enkelin Sylvie getroffen, die sich durch den Nachlass ihrer Großmutter arbeitet, durch Super-8-Aufnahmen und erschütternde Tagebucheintragungen. Eine behutsame Dokumentation des Lebens zweier Menschen, die in der Nazi-Zeit durch die Hölle gegangen sind, aber auch nach ihrer Befreiung als lesbisches Paar unter Missachtung zu leiden hatten.

Wann & wo? 11.2.: 16.00 Uhr International, 12.2.: 12.00 Uhr Zoo Palast 2 und 18 Uhr Eva Lichtspiele, 17.2.: 20.00 Uhr Cubix 9, 18.2.: 11.30 Uhr Cinemax 4, 19.2.: 12.30 Zoo Palast 1.

This Much I Know to Be True

„This Much I Know To Be True“ mit Nick Cave (Foto) und Warren Ellis. Quelle: Bad Seed Ltd.

Wenn man schon wegen Corona nicht touren kann, dann ab ins Studio – oder eben vor die Kamera. Der australische Musiker Nick Cave tat es zusammen mit seinem langjährigen Bad-Seeds-Weggefährten Warren Ellis für Andrew Dominik. Entstanden ist eine Dokumentation mit ausführlichen Gesprächen der beiden, und vor allem langen Studiosessions mit Stücken von den Alben „Ghosteen“ und „Carnage“. Ein Versuch, gegen die Depression der Pandemie anzumusizieren. Unterstützt werden die beiden durch eine Gastauftritt der britischen Sängerin Marianne Faithfull.

Wann & wo? 12.2.: 14.00 Uhr Akademie der Künste und 21.00 Uhr Cineplex Titania, 13.2.: 21.00 Uhr Cubix 7, 17.2.: 18.00 Uhr Cubix 5 und Cubix 6, 19.2.: 18.00 Uhr Cubix 5 und Cubix 6.

Eine deutsche Partei

Eine deutsche Partei. Quelle: Spicefilm

Hier wird nichts kommentiert, werden keine kritischen Fragen gestellt. Simon Brückner und sein Kamerateam halten einfach nur drauf. Sie haben die Alternative für Deutschland (AfD) zwischen 2019 und 2021 begleitet, schauen Kommunal-, Landes- und Bundespolitikern der Partei bei der Arbeit zu, bei Wahlkampfauftritten oder bei Diskussionen in den Fraktionen. Sie filmen die rechtsextremen Ränder wie den „Flügel“ oder die „Junge Alternative“ (JA), etwa bei einen Auftritt in Zehdenick (Oberhavel), genauso wie die gemäßigteren Gruppierungen. Ein Film, der darauf vertraut, dass seine Bilder und Dialoge für sich sprechen – über eine Partei, von der Teile von Verfassungsschutz als rechtsextremistische Verdachtsfälle eingestuft werden.

Wann & wo? 16.2.: 15.30 Uhr Cinemax 7, 18.2.: 18.00 Uhr International

Bettina

„Bettina“, ein Porträt der Liedermacherin Bettina Wegner von Lutz Pehnert. Quelle: Michael Weidt

„Sind so kleine Hände“ – das Lied kennt fast jeder. Und sonst? Lutz Pehnert hat ein einfühlsames Porträt der ostdeutschen Liedermacherin Bettina Wegener geschaffen. Über eine Frau, die mit 21 in der DDR vor Gericht stand, weil sie gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen in die Tschechoslowakei protestiert hatte. Die mit ihren Liedern und Texten so lange aneckte, bis sie das Land verlassen musste. Pehnert hat für seine einfühlsame Dokumentation auf viel Archivmaterial aus Ost und West zurückgegriffen. Ein Film, der die Liedermacherin neu entdecken lässt.

Wann & wo? 13.2.: 15.30 Uhr International, 14.2.: 12.00 Uhr Zoo Palast 2, 19.2.: 17.00 Uhr Cubix 9.

Until tomorrow

Der iranische Film „Until Tomorrow“ mit Ghazal Shojaei und Sadaf Asgari. Quelle: Silk Road Productions

Großes Kino ist in den vergangenen Jahren immer wieder aus dem Iran gekommen. Until tomorrow ist die Geschichte einer jungen Frau, die ihr uneheliches Kind vor ihren Eltern verbergen muss. Die haben sich unverhofft zu Besuch angesagt. Zusammen mit einer Freundin versucht sie in Teheran eine vorübergehende Bleibe für das Kind zu finden. Es beginnt eine Odyssee durch den Freundeskreis, in der sich offenbart, wie eng die Spielräume in der traditionell-patriarchalen Gesellschaft des Irans insbesondere für Frauen sind, die sich nicht deren Diktat unterwerfen wollen.

Wann & wo? 14.2.: 22.00 Uhr Zoo Palast 1, 15.2.: 13.30 Uhr International, 18.2.: 12.30 Uhr Zoo Palast 1, 19.2.: 21.00 Uhr Cineplex Titania, 20.2.: Zoo Palast 2.

Alle reden vom Wetter

Alle reden übers Wetter mit Anne Schäfer und Anne-Kathrin Gummich (v.l.) läuft in der Sektion Panorama. Quelle: Ben Bernhard/DFFB

Was ist Heimat? Die 39-jährige Philosophiedoktorandin Clara, die in Berlin-Kreuzberg in einer WG lebt, kehrt zur Geburtstagsfeier ihrer Mutter in das kleine mecklenburgische Dorf zurück, wo sie aufgewachsen ist. Auf der Familienfeier trifft sie auf Stolz, Bewunderung, aber auch auf Ablehnung. Ihr wird klar, dass ihre Suche nach einem selbstbestimmten Leben in der Fremde sie von ihren Wurzeln entfernt hat – leider oder zum Glück? Wo gehört sie hin? Ein Film über das Verhältnis von Stadt und Land, Liberalität und Zwang, Vertrautheit und Fremdeln.

Wann & wo: 14.2.: 19.00 Uhr Zoo Palast 1, 15.2.: 17.00 Uhr Cineplex Titania, 21.00 Uhr Kino Union, 17.2.: 12.00 Uhr Zoo Palast 2, 19.2.: 20.00 Uhr Cubix 9.

Sonne

Sonne mit Melina Benli, Law Wallner, Maya Wopienka (v.l.) läuft in der Sektion Encounters. Quelle: Ulrich Seidl Filmproduktion

Und noch ein Heimatfilm. Aber noch mal anders. Drei Freundinnen drehen ein geiles Burka-Musikvideo und werden damit über die sozialen Medien in der kurdischen Community berühmt. Yasmin ist Kurdin und trägt Kopftuch, Bella ist „Halbjugo“ und Nati stammt aus Österreich. Doch lange hält die Freundschaft unter dem Druck des Erfolges nicht. Bella und Nati begeistern sich plötzlich für den kurdischen Patriotismus, während die Kurdin Yasmin die Chauvi-Typen der eigenen Kultur zunehmend auf die Ketten gehen. Eine kraftvolle Studie der aus dem Irak nach Österreich geflohenen Regisseurin Kurdwin Ayub über fließende Identitäten und woraus sie gemacht werden.

Wann& wo? 12.2. 21.30 Uhr Cinemax 7, 15.2.: 12.00 Uhr Cubix 7, 18.2.: 21.00 Uhr Akademie der Künste, 19.2.: 11.00 Uhr Cinemax 6 und Cinemax 7.

Tickets können jeweils drei Tage vor einer Vorstellung und ausschließlich online unter www.berlinale.de erworben werden. Es gilt die 2G-plus-Regel. Zutritt zu den Kinos hat nur, wer geimpft oder genesen ist und negativ getestet oder geboostert ist. Es muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Mathias Richter