Berlin

Das Theatertreffen ist der wohl ungerechteste Luxus, den sich diese Bundesrepublik noch leistet. Übers Jahr bereisen sieben Juroren auf Steuerkosten Schauspielhäuser in allen drei deutschsprachigen Ländern, sehen Hunderte Aufführungen, um dann im Schulterschluss die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen einer Saison zu ermitteln. Die werden stets Anfang Mai zu einem 16-tägigen Festival nach Berlin eingeladen und versetzen jedes Mal Feuilletonisten und Gegenwartsdiagnostiker in einen höheren Erregungszustand.

Die Litanei der Kritiker

Am Wochenende war es wieder so weit: das 56. Theatertreffen wurde im Haus der Berliner Festspiele eröffnet. Der Anlass provoziert in der Regel eine Diskussion, die das zeitgenössische Regietheater an sich in Frage stellt, dem es nun einmal nicht um Werktreue geht. Viele Kritiker stoßen sich in ihren Litaneien auch an der erfolgten Auswahl, die in der Regel nur die üblichen Verdächtigen berücksichtigt. Die Spielpläne der Stadttheater finden jedenfalls kaum Beachtung. Innovatives, zeitgenössisches Regietheater behauptet sich nun einmal am besten in den urbanen Zentren - also in Berlin, München und Hamburg, in Wien und Zürich. Solide Inszenierungen aus Potsdam oder Wiesbaden, Bern oder Klagenfurt haben da kaum eine Chance.

Regisseurinnen im Fokus

Um auch kleinen und mittleren Theatern sowie der Off-Szene Beachtung zu garantieren, wurde in der Vergangenheit oft die Forderung nach einer Quotierung laut. Von diesem Konflikt lenkt in diesem Jahr die Leitung des Theatertreffens effektvoll ab. Denn sie verlangt von der Jury ab sofort eine ganz andere Quote. In den nächsten zwei Jahren sollen mindestens die Hälfte aller eingeladenen Bühnenarbeiten von Regisseurinnen stammen. Obwohl die Frauen in der aktuellen Jury sogar in einer 4:3- Mehrheit sind, schafften es 2019 nur drei Regisseurinnen in die Top Ten.

Bestehende Situation überwinden

Künftig eingeladene Produktionen aus weiblicher Hand könnten durch die neue Regelung dem Verdacht ausgesetzt werden, nicht wegen ihrer Qualität, sondern wegen des Geschlechtes ausgezeichnet zu werden. In der Branche wird darüber – gerade auch unter Frauen – viel und kontrovers diskutiert. Ist das Theatertreffen nicht eigentlich dazu da, real existierende Trends zu spiegeln? Leiterin Simone Büdenhölzer entgegnet: „Nein, ich finde, dass es eine Aufgabe des Theatertreffens ist, Impulse zu setzen, und nicht nur, die bestehende Situation abzubilden.“

Populist*innen und Europäer*innen

Es gehe um „eine andere Politik“ und um „andere Sprachmodelle“, meint sie gemeinsam mit ihrem Chef Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, der wiederum dem Staatsministerium für Kultur und Medien, einer Bundeseinrichtung, untersteht. In einem Grundsatzartikel sprechen Büdenhölzer und Oberender von „einem Land, das sich gerade zwischen Populist*innen und überzeugten Europäer*innen selbst erfindet“. So groteske Blüten treibt ihre Absicht, auch Wortbeiträge konsequent zu gendern.

Die DDR wird verklärt

Wirklich ärgerlich wird es aber, wenn Oberender auch noch eine Querverbindung zur DDR herstellt („Was haben Frauen mit dem Osten gemeinsam? Beide kommen zu wenig vor.“) In seiner Eröffnungsrede am Freitag führte er als Argument für eine 50:50-Quotierung an, dass in der DDR 90 Prozent aller Frauen gearbeitet hätten. Dass typische Frauenberufe in der DDR miserabel bezahlt wurden, dass eine durchschnittliche Familie auf zwei Gehälter angewiesen war, dass Frauen zusätzlich noch die Hausarbeit und die Kindererziehung erledigt haben, dass in der Mangelwirtschaft die Frauenarbeit fehlende Maschinen zu ersetzen hatte, dies alles erwähnte er nicht. Auch die Theater waren in der DDR eine Männerdomäne.

Überschreibung der alten Dramen

Nach der ideologischen Vorrede hieß es am Freitag dann: Bühne frei für das Eröffnungsstück „ Hotel Strindberg“. Die Koproduktion vom Burgtheater Wien mit dem Theater Basel erwies sich als verästeltes Großformat. 30 Figuren, gespielt von neun Schauspielern, begegnen sich in sechs Hotelzimmern, die der Zuschauer – wie auch das Treppenhaus – gleichzeitig einsehen kann. Regisseur Simon Stone ist bekannt für seine „Überschreibungen“. Er nimmt die Stoffe und die Motive der alten Dramen auf, verwirft aber deren historische Sprache und beamt die Handlung und die Dialoge in die Gegenwart.

Nicht mehr zeitgemäß

Stones modernes Potpourri mit Motiven aus dem Leben und Werk des schwedischen Dramatikers August Strindberg (1849-1912), der nach drei gescheiterten Ehen nicht gut auf die Frauen zu sprechen war, enthielt immerhin ein paar Sätze zum Gender-Thema. „Frauen orten immer gleich Frauenfeindlichkeit, wenn man sie nicht anbetet“, heißt es einmal, oder auch: „Sie wollen keine Gleichberechtigung, sie wollen jetzt Rache!“ Dass aber in der modernen Version Drehbuchautor Alfred ins Irrenhaus kommt, weil er offenbar nicht der biologische Vater seiner Tochter ist, scheint im Zeitalter der Patchwork-Familien nicht mehr zeitgemäß.

Herrlich klamaukige Szenen

Martin Wuttke stellt den selbstgefälligen Patron einer Kleinfamilie als großkotziges Energiebündel dar, liefert sich mit seiner Gattin ( Carolina Peters) herrlich klamaukige Szenen und muss am Ende voller Verzweiflung in Unterhosen schreien: „Ein Mann hat seine Würde doch verdient“.

Alles hinter Plexiglas

Das alles findet aber leider nur hinter Plexiglas statt. Durch riesige Scheiben sieht der Zuschauer in den Querschnitt des Hotels. Die Gespräche in den Zimmern werden per Mikroport über Lautsprecher wechselweise in den Zuschauerraum übertragen. Zu dem Tableau gehören auch Live-Musiker in einem der Zimmer, die aber nur für einen Soundteppich sorgen. Nach vier Stunden verlässt die Aufführung ihr realistisches Konzept. Plötzlich werfen sich einige Figuren weiße Tischdecken über den Kopf und das Absurde trägt den Sieg davon.

Der Regisseur ist keine Frau

Als zweite Einladung des Theatertreffens kam am Samstag „Unendlicher Spaß“ nach dem Mammutroman des US-Amerikaners David Forster Wallace zur Aufführung. Die Koproduktion, die insgesamt neun Häusern möglich machten, feierte im Februar 2018 in den Sophiensaelen Berlin Premiere. Hier sind es sechs Schauspieler, die aber auch mehrere Figuren spielen. Und wiederum sind es viele kleine Szenen, die sich zu einem Gesamtbild fügen. Der Zuschauer wird in eine Tennis-Eliteschule versetzt und in eine Drogenentzugsanstalt. Trennung und Kampf zwischen Frauen und Männern ist kein Thema. Diese Trennlinie wird eher verwischt. Einer von drei Brüdern wird von Jasna Fritzi Bauer gespielt, also von einer Frau. Und Devid Striesow spielt auch mal eine Frau. Und die anderen großartigen Schauspieler mimen sogar Tier. Dieses Theater strotzt nur so vor Kraft und ist pure Werbung für das archaische Medium. Einziger Makel: Regisseur Thorsten Lensing ist keine Frau.

Von Karim Saab