Berlinische Galerie zeigt 1000 Exponate aus dem Bauhaus-Archiv

Die Aufgabe war klar gestellt. Mit einer Schreibmaschine sollten die Schüler des Vorkurses an der staatlichen Kunstschule Bauhaus ein Blatt Papier gestalten. Gestalten wohlgemerkt, nicht beschreiben, also mit Text versehen. Eine Kreisfläche aus entsprechend angeordneten Buchstaben war eines der Resultate, das einer von ihnen zu Papier brachte – reine Form, Fläche, Abstraktion.

Schüler sollen nicht nur Meistern nacheifern

Das 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Bauhaus war für die damalige Zeit eine Kunstschule besonderer Art. Die Schüler sollten nicht nach akademische Vorbildern den Meistern nacheifern, sondern selbst Neues entdecken. Wie das gedacht war, lässt sich in der Ausstellung „Original Bauhaus“ in der Berlinischen Galerie erahnen, die am Donnerstagabend eröffnet wird. An mehreren Stationen der Schau können die Besucher nicht nur schauen, sondern sich selbst ausprobieren, indem sie ähnliche Aufgabenstellungen an computergestützten Anordnungen bearbeiten.

Insgesamt 1000 Bauhaus-Objekte sind zu sehen

„Das Bauhaus war keine Produktionsstätte für modernes Design und modulare Architektur, sondern eine Schule“, betont die Kuratorin der Ausstellung, Nina Wiedemeyer. Dieser Aspekt werde häufig vergessen, wenn es um das legendäre Bauhaus geht, dessen Gründung vor 100 Jahren in diesem Jahr mit zahlreichen Schauen und Veranstaltungen weltweit begangen wird.

Die Berliner Schau betont diesen besonderen Charakter der Schule. Trotzdem geht es freilich, wie der Titel besagt, um besondere Exponate dieser weltberühmten Kunstschule, die von Weimar über Dessau nach Berlin wanderte, bis sie 1933 von den Nazis geschlossen wurde. Insgesamt rund 1000 Bauhaus-Objekte sind zu sehen, das meiste aus Beständen des Berliner Bauhausarchivs. Der Rest sind Leihgaben aus internationalen Sammlungen. Ergänzt werden sie durch Arbeiten zeitgenössischer Künstler, die sich mit dem Thema Bauhaus auseinandersetzen.

Kunst als Massenware

Was aber wirklich „original Bauhaus“ ist, lässt sich bei den heute als Avantgarde der Klassischen Moderne geltenden Vertretern dieser Schule nicht so ohne Weiteres benennen. Denn anders als der traditionelle Künstler stellten diese Kreativen des Industriezeitalters Produkte her, die sich in Serien auf den Markt bringen ließen. Wo ist da streng genommen noch ein Original, wenn es sich, wie etwa bei dem um 1926 entstandenen, berühmten Stahlrohrsessel von Marcel Breuer, am Ende um ein Massenprodukt handelt?

Das Original ist wohl am ehesten die Idee verbunden mit der Methode ihrer Umsetzung. Dabei war damit zumindest in den ersten Jahren des Bauhaus noch ein durchaus romantischer Ansatz verbunden. Die Vision von einer organischen Verbindung von Kunst und Handwerk, um ästhetisch anspruchsvolle und doch zweckmäßige Gebrauchsgegenstände zu entwerfen. Ein Gedanke, der nach dem Horror des Ersten Weltkrieges und dessen industriell organisierten Vernichtungsmaschinerien eine Rückkehr zur Zivilität versprach. Doch der Anspruch, zugleich absolut modern zu sein, erforderte bald eine künstlerisch Annäherung an die Massenproduktion. Kunst sollte nicht nur schön, sondern auch für jeden erschwinglich sein.

Spuren von Hammerschlägen

Wie schwierig es zu Beginn war, diesen Anspruch umzusetzen, lässt sich an den Tee-Extraktkännchen von Marianne Brandt nachvollziehen. Von den kleinen, von Hand gefertigten metallenen Gefäßen gibt es weltweit nur acht Exemplare, sieben davon sind in Berlin zu sehen. Alles Unikate, die sich jedoch so sehr ähneln, als wären sie industriell gefertigt. Doch gerade das kam wohl anfangs nicht wirklich an. Die AEG produzierte wenig später elektrische Teekessel nach einen Entwurf von Brandts Bauhauskollegen Peter Behrens in Massenware. Doch damit sie nicht so sehr nach Massenware aussahen, wurde deren Oberfläche so behandelt, als wären noch Spuren von kleinen Hammerschlägen eines Handwerkers zu sehen.

Heute gelten die Bauhäusler als Erfinder einer funktionalen Ästhetik. Die Ausstellung geht mit diesem Image durchaus kritisch um, wenn sie zeigt, dass vieles davon damals in der Luft lag. So war etwa die niederländische Designer-Gruppe De Stijl seinerzeit viel radikaler. Und auch so revolutionäre Kunst, wie sie durch fotografische Belichtungsverfahren entstand, war keine alleinige Erfindung von Bauhausmitglied László Moholy-Nagy. Man Ray hatte fast zeitgleich damit experimentiert. Auch hier stellt sich die Frage, was ist das Original und was die Kopie.

Das Bauhausarchiv in der Berlinischen Galerie Das Bauhaus gilt als die einflussreichste Bildungsstätte im Bereich der Architektur, der Kunst und des Designs im 20. Jahrhundert. Es existierte nur 14 Jahre und wurde 1933 von den Nationalsozialisten geschlossen. Das Bauhaus-Archiv in Berlin beherbergt die weltweit umfangreichste Sammlung von Bauhaus-Gegenständen. Da der 2013 beschlossene Erweiterungsbau des Museums in Berlin-Tiergarten noch nicht fertiggestellt ist, zeigt das Archiv seine Jubiläums-Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Original Bauhaus. Die Jubiläumsausstellung. Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124-128, Mi-Mo, 10-18 Uhr. Eintritt: 8/5 Euro, bis 27. Januar 2020.

Von Mathias Richter