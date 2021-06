Potsdam

Sörensen räumt ab: Für das Drehbuch zu dem ARD-Film „Sörensen hat Angst“ wird der Potsdamer Autor Sven Stricker in der Kategorie „Bestes Buch TV/Stream“ mit dem österreichischern Film- und Fernsehpreis Romy ausgezeichnet. Der Film, der unter der Regie von Bjarne Mädel entstanden ist, erhält außerdem den Preis als „Bester Film TV/Stream“.

„Hurra, zwei ROMYs gehen an uns“, schreibt Sven Stricker dazu auf facebook. „’Sörensen hat Angst’ gewinnt den österreichischen Filmpreis in der Sparte bester TV-Film/Stream und ich - man halte sich fest - bekomme eine für das beste Drehbuch! Wahnsinn! Wien, ich komme!“ Die Verleihung für die sogenannten Branchen-ROMYs, mit denen die Menschen hinter der Kamera geehrt werden, findet am 2. Juli statt. Bereits im Mai wurden die von der Tageszeitung Kurier organisierten Preise an Schauspielerinnen und Schauspieler vergeben.

Zwei Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehkrimipreis 2021

Erst Anfang Juni gewann „Sörensen hat Angst“ in Wiesbaden außerdem sowohl den Deutschen Fernsehkrimi-Preis als auch den Publikumspreis beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival. Wie es in der entsprechenden Mitteilung des Krimi-Festivals hieß, lobte die Jury neben dem „phantastischen Schauspielerensemble, den komplexen Nebenfiguren, haarscharfen Dialogen und einer empathischen Kamera“, auch die „beeindruckende Schauspiel- und Regieleistung von Bjarne Mädel, das tragikomische und geniale Drehbuch von Sven Stricker“ und ein „Stück unterhaltsame Fernsehgeschichte, das Spaß macht und uns Krimi fühlen lässt“.

Die Publikumsjury beschrieb den Krimi zudem als „überraschend positiv anders als auch facettenreich: hervorragende Darsteller, berührend, unterhaltsam, mitfühlend und ehrlich“.„Wahnsinn! Ich bin sehr dankbar, reichlich demütig und freue mich einfach, dass ein so komplexes und ungewohntes Thema wie pathologische Angst zu einer solchen Resonanz führen kann“, schrieb Sven Stricker zu den Auszeichnungen in Wiesbaden auf facebook.

Denn erzählt wird in dem Film von Kriminalhauptkommissar Sörensen, der unter einer Angststörung leidet. Um arbeitstechnisch ein bisschen kürzer treten zu können, lässt er sich von Hamburg in die von Stricker erdachte Kleinstadt Katenbüll versetzen – und wird sofort mit Mordfällen konfrontiert. Der Film wurde Ende Januar in der ARD ausgestrahlt und ist derzeit sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf dem Streaming-Anbieter Netflix zu sehen.

Entstanden ist Sörensen vor sieben Jahren ursprünglich als Hörspielcharakter, inzwischen ist er Protagonist zweier Kriminalromane, der dritte Sörensen-Roman erscheint unter dem Titel „Sörensen am Ende der Welt“ am 17. August. Bjarne Mädel, für den Stricker die Figur des Sörensen ursprünglich geschrieben hat, hat nicht nur die Regie bei der Verfilmung übernommen, sondern verkörpert den Kommissar selbst – auch in in den entsprechenden Hörspielen.

Nominierung für den Deutschen Schauspielpreis

Der Preisregen für die Filmadaption von „Sörensen hat Angst“ könnte übrigens noch weiter gehen: Katrin Wichmann ist für ihre Rolle als Sörensens Kollegin Jennifer Holstenbeck in der Kategorie „Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle“ für den Deutschen Schauspielpreis 2021 nominiert.

Von Sarah Kugler